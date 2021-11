El Quinteto de Metales estrena obras en la CdC

MÚSICA. El Quinteto de Metales de la OSG estrenará hoy dos obras dedicadas al trompetista John Aigi, fallecido en 2020, en un concierto que tendrá lugar en la Cidade da Cultura, y en el que rinde homenaje a su fundador, a su instrumento y a la música de su país natal.

La agrupación inaugura así las Matinais Musicais del Museo Centro Gaiás, en una cita a las 12.00 horas.

El Quinteto de Metales de la Sinfónica de Galicia estrenará dos obras compuestas por dos referentes del jazz de A Coruña y colaboradores de Aigi en numerosas ocasiones, como son Nani García y Roberto Somoza, y en las que se exploran los registros expresivos de los instrumentos de metal. Las obras forman parte del Proyecto 2020-21 de la propia Sinfónica de Galicia.

En la obra de Nani García, The Trumpeter and the Sea, la adición de la marimba al conjunto aporta un particular sonido lírico de ensueño que nos recuerda al caprichoso océano atlántico.

En Buddy Bolden Suite, Roberto Somoza evoca a otro gran trompetista, en este caso uno de los pioneros del instrumento de comienzos del siglo veinte, quien a su vez fue una inspiración para muchas generaciones de trompetistas de todo el mundo, entre ellos Aigi. En esta obra se incorporan el violín, la flauta, el clarinete y el fagot para lograr así un sonido más auténtico y cercano a las raíces del jazz. ecg