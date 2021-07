El reparto de mercancías será de siete a nueve de la mañana

Santiago. La sesión, más bien las sesiones, de ayer en Raxoi fueron considerablemente movidas, especialmente la primera, que se interrumpió no solo al mediodía, como ya es habitual, porque no dio tiempo a acabar el orden del día, sino también por un acto de entrega de premios a las doce de la mañana.

Entre eso, y que un concejal tuvo que ausentarse para recibir la vacuna y no estaba presente ni telemáticamente para votar, en la sesión hubo que hacer varios cambios. Por ejemplo, el punto referido a la Ordenanza de Circulación se tendría que haber comenzado a debatir a las once y media, pero como no daba tiempo de acabarlo antes del acto, se pospuso, y se saltó directamente a los ruegos, para volver atrás en la lista a las doce y media.

Así las cosas, hubo quien llegó a calificar la sesión de plenus interruptus, porque hasta mociones de diferentes grupos que trataban sobre el mismo tema se debatieron por separado y despertaron las críticas de la oposición.

El sonido tampoco acompañó en muchos momentos y algún concejal tuvo que repetir su intervención desde el principio al no saber en qué momento se había cortado la transmisión de su discurso. Todo ello pensando en que a partir de las ocho había una nueva sesión, en este caso, extraordinaria. ecg