El Retablo y otros locales de ocio nocturno de Santiago reanudan su actividad a partir de mañana

Pueblo. Varios locales de ocio nocturno de Santiago retomarán su actividad mañana, después de permanecer varios meses cerrados tras el parón provocado por la crisis del covid-19. Uno de los que abrirá sus puertas mañana será el conocido pub El Retablo, que en realidad cuenta con licencia de café-concierto, según confirmó a este rotativo el propietario del local. Este es un conocido local de la Rúa Nova que se ha tenido que adaptar a las exigencias de la Xunta para poder reanudar la actividad, como por ejemplo registrar un número de contacto de los clientes, siempre y cuando estos estén de acuerdo. Otros locales que abrirán son The Capital Latin Bar, en la calle Alfredo Brañas, o el Atlántico, que ya lleva unos días abierto al público. Desde la Asociación de Discotecas y Pubs de Santiago, que engloba a una treintena de locales de la capital gallega, confirmaron que a medida que avancen los días más negocios retomarán el trabajo. “Sobre el 10 o el 15 de julio, todos los que han decidido abrir ahora, estarán ya trabajando”, dijo Sergio Fernández, secretario de la entidad. De hecho, según explicó algunos negocios ya decidieron que no abrirán hasta el inicio del próximo curso. Para abordar la normativa puesta en marcha por la Xunta hoy mismo mantendrán una reunión, puesto que hay algunos aspectos que consideran que no están muy claros. Por ejemplo, consideran que el gobierno gallego no ha sido muy concreto a la hora de especificar dónde pueden tomar los clientes las copas. “No sabemos si pueden hacerlo solo en la barra y en las mesas o también en los diversos puntos de apoyo que hay en los locales. Nos gustaría que esto fuera más concreto”, indicó Fernández. Desde esta entidad no descartan el acceso con cita previa para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones en las puertas de los establecimientos o tarjetas de fidelización en las que se recoja el teléfono. ecg