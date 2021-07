“El sacerdocio es un don, no un contrato de trabajo”

Tres nuevos sacerdotes refuerzan desde ayer el Clero diocesano de Santiago, que en los últimos años se ha visto afectado por numerosas bajas y la escasez de vocaciones. Y es que frente a los 504 presbíteros con los que contaba la Iglesia compostelana a mediados de 2017; en el último balance publicado por la Conferencia Episcopal Española, de junio de 2020, se recoge que esta cifra habría disminuido hasta 460, es decir, 44 sacerdotes menos en tres años. Del total, 116 desempeñan sus funciones en la Archidiócesis, mientras que 120 lo hacen en otras comunidades. Además, nada menos que 209 han superado ya la edad de jubilación canónica, situada en 75 años.

De ahí que la ceremonia de ayer suponga un balón de oxígeno para la Iglesia que peregrina en Compostela; un día de gozo para los católicos gallegos en el que el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quiso recordar que “el sacerdocio es un don y no una función, no es un contrato de trabajo”. Con estas palabras se dirigió el prelado a los tres candidatos que ayer recibieron las órdenes sagradas en la Catedral.

En la homilía de la eucaristía en la que Carlos Camiño Lema, Javier Carballo Mouzo y Juan Sanjurjo Arias fueron ordenados sacerdotes, el titular de la Mitra compostelana señaló que “la finura espiritual evitará que os convirtáis en burócratas de la pastoral. Hablad con todos acompañándoles con misericordia en el camino de la reconciliación”. Junto con monseñor Barrio también concelebraron su obispo auxiliar, monseñor Francisco José Prieto, así como el vicario general, monseñor Víctor Maroño; el deán de la Catedral, José Fernández Lago; y el rector del Seminario, Carlos Álvarez; además de numerosos representantes del Clero de la Diócesis de Santiago.

“Entráis en el sacerdocio”, dijo el arzobispo en su homilía, “a través del Sacramento del Orden, es decir, a través de vuestra entrega a Cristo para que Él disponga de vosotros. El sacerdote no puede dar la imagen del hombre que, a través del sacerdocio, quiere hacerse importante, convertirse en un personaje”, remarcó el prelado, a la vez que les recordó a los candidatos que “ser sacerdote es vivir para Cristo, y a través de Él vivir para los hombres a quienes Él busca, a quienes Él quiere conducir por el camino de la vida. La certeza de que Cristo no os abandona ha de ser para vosotros motivo de constante consuelo y de inquebrantable esperanza, en particular en el día de dificultad”, añadió.

Monseñor Barrio, además, pidió a los laicos y miembros de vida consagrada estar “próximos aos vosos sacerdotes coa oración e co apoio, especialmente nas dificultades, para que sexan cada vez máis pastores segundo o corazón de Deus”.

Una vez acabada la homilía tuvo lugar la promesa de los elegidos. Los candidatos al presbiterado, delante del arzobispo, expresaron su voluntad de recibir el ministerio sacerdotal, desempeñándolo a través de la predicación del Evangelio y la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación. A continuación y tras permanecer postrados en el suelo para el canto de las Letanías de los Santos, a los tres candidatos, por la imposición de las manos del prelado y la plegaria de ordenación, se les confirió el don del Espíritu Santo para su función presbiteral. Finalmente, se les ungieron las manos con el sagrado crisma, concluyendo el rito de ordenación con la entrega del cáliz y la patena.