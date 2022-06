El Sergas rechaza que existan cambios en las guardias de urgencias

Santiago. Según afirma la Asociación de Usuarios del CHUS, aquellos pacientes que acudan a urgencias con patologías como epilepsia, TDAH en adultos, síndrome de piernas inquietas, párkinson, miopatías, radiculopatías; mielopatía cervical, trastornos del sueño, retinopatía (problemas de visión) o hipoacusia, no podrán ser atendidos porque el servicio de neurofisiología comunicó a urgencias que dejen de prestar las guardias requeridas.

Sin embargo, desde el Sergas aseguran que no se ha mandando realizar ningún cambio en las guardias y todo sigue como de costumbre.

No es lo único que reclaman desde el colectivo, ya que consta, según ellos, que hay pacientes que llevan más de nueve meses esperando por un diagnóstico de neurofisiología, indicando así “o grao de colapso que soporta o servizo por falla de medios humanos e materiais”, afirman.

Las críticas no sólo fueron hacia el servicio de salud, sino que también al propio gobierno. “Ante os feitos, as recentes declaracións do conselleiro de Sanidade, Xulio García Comesaña, sobre a fortaleza e o normal funcionamento do Sergas, son unha burla á cidadanía. Os xestores e responsables políticos manipulan a interpretación dos feitos á súa conveniencia, pretendendo crear unha realidade paralela, pero, como consecuencia, os pacientes e profesionais sanitarios sufrimos todas as repercusións”, reclaman.

Además, este colectivo recuerda la importancia de proteger las instituciones públicas. “Hai que recordar que o Servizo Galego de Saúde financiámolo entre todos. Non é gratuíto. Os xestores do CHUS están obrigados a dar cumprimento ao mandato de garantir a carteira de servizos global e poñer os medios necesarios para que isto sexa así. A inactividade ten consecuencias irreparables sobre a saúde das persoas. Polo tanto, esiximos que cumpran as súas obrigas e contraten o persoal preciso”, concluyen.