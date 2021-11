DESDE QUE COPÉRNICO y Galileo minaron la interpretación del mundo físico de Aristóteles, que durante cientos de años había nutrido la cultura occidental, Europa se lanzó de lleno a la revolución científica y a la expansión por todo el globo. A partir de entonces el lenguaje de los números lo invadió todo: el mundo se había vuelto mensurable.

Y así han pasado los siglos y nos han tocado en suerte estos tiempos acelerados y tecnológicamente explosivos. Los periódicos e informativos están trufados de números, porcentajes, estadísticas varias, y podemos afirmar con rotundidad que el que no tenga una cierta competencia en estas materias está perdido. John Allen Paulos escribió al respecto un libro famoso, El hombre anumérico, pero cualquiera puede reflexionar sobre estos asuntos con solo andar por la calle o poner la oreja en un bar.

El sistema métrico decimal fue una consecuencia de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Desde entonces abandonamos la babel de medidas locales y regionales; las leguas, celemines, fanegas y codos y nos pasamos al nuevo sistema que tiene la virtud de poder hacer las conversiones añadiendo ceros o moviendo la coma. No quiere decir eso que nos hayamos olvidado del ferrado o la ola, pero somos conscientes de que un ferrado de Abadín no es lo mismo que uno de Melide; decimos “onte bebemos unha ola de viño de Chantada” y puede ser que algunos no se enteren del calibre de nuestra afición al mencía. Conservamos los nudos para medir la velocidad de los barcos y las millas para las distancias marinas, pero hasta los ingleses, tan suyos, han convertido el penique en una vulgar centésima de la libra, aunque se obstinen con sus pulgadas, pies y otras antiguallas.

Todo empezó con el metro, cuya luminosa definición clásica, que aprendíamos siendo infinitamente pequeños, nos lleva al cosmos. A partir de aquí aparecían las medidas de superficie y de volumen y todo lo demás. Evidentemente cada cosa tiene sus unidades apropiadas: no es lo mismo la superficie de Galicia que la de una leira, ni el volumen de un embalse que el de un frasco de jarabe, pero para eso están los bolígrafos y las calculadoras.

Estas cosas de las que hablamos no tienen mayor dificultad, de hecho se estudian en la infancia y primera adolescencia. Bueno, es un decir, porque se aprenden malamente y no se interiorizan. Y así hemos llegado a la aberración de que amables periodistas nos informen, sin mover una ceja, de que en el incendio de todos los años de Cualedro ha ardido, esta vez, una superficie equivalente a doscientos campos de fútbol. Asómbrense, la honorable hectárea, de apolínea definición, rebajada a una grosera aproximación de pésimo gusto. No quiero pensar si tuvieran que hablar del hectómetro cúbico: ¡un Bernabéu lleno de agua! Por cierto, esto de las metáforas futbolísticas es una peste; invaden los parlamentos, las tertulias y las columnas de opinión. Hasta se habla de la filosofía de cierto entrenador algo histriónico.

Vayamos a la prensa de estos días. Karim, un kurdo-iraní de 26 años, se ganó la vida, mientras pudo, contrabandeando alimentos y aparatos electrónicos entre Irak e Irán. Fue también estudiante de matemáticas en una universidad iraquí y ahora está atrapado en la tenebrosa frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y aquí estamos nosotros, en el lado confortable, con nuestras escuelas y hospitales, con nuestros niños alimentados y escolarizados, dispuestos a no querer aprender los conocimientos más elementales, que son imprescindibles además para comprender mínimamente el mundo en que vivimos.

Hace más de doscientos años Kant, el profeta de la Ilustración, dijo aquello de sapere aude, atrévete a saber. Hasta Godoy, un arribista obsesionado por los honores y el dinero, intentó difundir desde el poder el método Pestalozzi, lo más innovador en el mundo de la educación en aquellos días; y nosotros cacareando en el gallinero y dedicados a ver los más casposos programas de televisión.

Es posible que llegados a este punto haya más de uno que quiera aludir a cierta dicotomía, fulera y trasnochada, que pretende que las personas son de dos tipos distintos y que ello les predispone para dos tipos de saberes. Que abandone toda esperanza; el conocimiento, por lo menos el elemental, es accesible a todo el mundo y es el que nos convierte en personas civilizadas. Piénsenlo cuando en el restaurante llegue la cuenta de la comida y haya que repartir el gasto haciendo una previa estimación de la oportuna propina. Ojalá Karim pueda pasar la frontera.