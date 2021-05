El vendedor de Cruz Roja que rompe corazones por su estilo a lo Justin Bieber

Hace dos días, Félix era un joven anónimo que dedicaba parte de su tiempo a vender participaciones del sorteo del Oro de Cruz Roja en el centro de Santiago. Lo que él no se imaginaba es que una de sus ventas lo iba a convertir en el chico mas buscado de Compostela.

Y es que una joven a la que convenció para comprar el boleto quedó prendada de él, así que a su amiga se le ocurrió recurrir a la cuenta de Instagram @salseo_usc, muy popular entre los estudiantes de la capital gallega, para localizar al vendedor.

La chica envió un mensaje en el que pedía “ayuda muy urgente” para localizar “a un chico de Cruz Roja que se ha parado a hablarnos”. Añadía en el texto que “el tío lo sabía vender muy bien” y “tenía el pelo largo, rubio” y con un “parecido a Justin Bieber en sus tiempos mozos”.

Finalizaba el mensaje con una súplica para encontrar al guapo vendedor. “Por favor Salseo, encuéntranoslo. Mi amiga dice que es el amor su vida. Dice que si hace falta se apunta a la Cruz Roja”.

A partir de ese momento se hizo la magia de Salseo, que es una cuenta que, precisamente, se dedica a emparejar a universitarios, y comenzaron a llegar numerosos mensajes que alababan las cualidades del chaval haciendo su trabajo y constatando que era muy simpático.

Confirmaban, además, las cualidades del amable joven para vender los billetes de lotería de Cruz Roja.

LO ENCONTRARON, PERO NO HUBO SUERTE. El jarro de agua fría no tardaría en llegar, ya que alguien localizó a Félix en plena a calle, cuando aún seguía vendiendo participaciones para el Sorteo del Oro y grabó un vídeo que se subió a los stories de Salseo, en el que aparecía él mismo, con su uniforme de Cruz Roja diciendo que lo sentía mucho, pero que no estaba soltero. “Tengo novia y la quiero mucho”, explicaba haciendo gala de su amabilidad.

Unas palabras que aún aumentaron más el hype, sobre todo del público femenino, que si ya había caído rendido a los pies de Félix por su encanto y maña a la hora de vender, ahora alababa que además fuera fiel.

También hubo peticiones a Cruz Roja para que le subiesen el sueldo a Félix. “Subidle el sueldo o se lo llevan”, comentaban.

Lo más sorprendente de todo fue la gran cantidad de personas que acudieron a cotillear la cuenta de Instagram de Félix, puesto que Salseo lo etiquetó en uno de sus stories y después mostró las interacciones qué éste había tenido.

Así, en total hubo 22.246 acciones en esa historia y 22.208 toques en el sticker en el que figuraba la cuenta de Félix. Además, con esa acción se alcanzaron 17.843 cuentas. Sin duda, unas cifras muy elevadas, puesto que todo esto ocurrió en unas pocas horas, y así fue como este joven estudiante y colaborador de Cruz Roja se convirtió en el Crush de medio Santiago.

SU NOVIA SE LO TOMÓ CON MUCHO HUMOR. Por cierto, que Fátima, su novia, se tomó lo ocurrido con mucho sentido del humor y también escribió algún mensaje a Salseo confirmando, entre risas, que era la compañera del rompecorazones.

Después, los seguidores de la popular cuenta de IG ya no solo alababan a Félix, sino también a la bonita pareja que forma con su chica y las jóvenes que comenzaron su búsqueda hasta se sentían arrepentidas por todo el follón que habían montado.

Esta original historia dio mucho juego y animó la dura jornada de estudio de los universitarios compostelanos, que están en plena época de exámenes, encerrados en sus casas o en las bibliotecas de la capital gallega.

El propio Félix confesó que hoy mismo tiene un examen y que no le llega el tiempo a nada, entre el estudio y su trabajo con Cruz Roja.

Desde aquí le deseamos suerte y dejamos constancia de su gran ejemplo: gente joven que estudia, colabora con Cruz Roja y se toma con humor convertirse en el chico de moda de Santiago... al menos por un día.

