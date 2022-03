Elaine Vilar e Belén Gopegui visitan Numax

Santiago. Numax acollerá na xornada de mañá dúas visitas especiais de dúas autoras. Ás 13.30h do mediodía a escritora Belén Gopegui firmará exemplares do seu último libro Existiríamos el mar (Penguin Random House). Na tarde, ás 20.30h será a quenda da escritora Elaine Vilar Madruga, que realizara unha parada en Numax na súa xira española, para presentar La tiranía de las moscas (Barrett Editorial), obra ca que gañou o Premio Cálamo ao mellor libro de 2021. Nesta ocasión, a autora cubana estará acompañada pola escritora Berta Dávila. A escritora madrileña Belén Gopegui firmará exemplares dos seus libros e para un pequeno encontro co público. REDAC.