‘Electrofauna’: combinación de música e natureza

SANTIAGO. Desde onte e ata mañá celébrase en Santiago Electrofauna. A vibrante chamada do bosque como latexo electrónico, un proxecto cultural novidoso e vangardista que plantexa distintas actividades ambientais combinadas con sesións musicais que parten da música electrónica e vanse mesturando con sons da fauna e a videocración. Onte presentárono, en rolda de prensa, a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; e a xestora cultural e coordinadora de Electrofauna, Mónica Mejías. Os convites para apuntarse nas distintas actividades están dispoñibles na web entradium.com. As entradas para as sesións musicais de Cora Novoa, Ortiga, e Russinha xa están esgotadas. REDAC.