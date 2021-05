Elude entrar en prisión la exdirectora de una tienda de la rúa República do Salvador que 'birló' 60.000 euros de la caja

Santiago. La exdirectora de una tienda situada en la compostelana rúa República do Salvador que sustrajo de forma indebida 59.006,10 euros de la caja no entrará en prisión tras alcanzar un acuerdo las partes. En el marco de un juicio que tenía previsto celebrarse a primera hora de esta mañana en la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de a Coruña, con sede en Santiago, el tribunal ratificó el pacto alcanzado por la acusación y la defensa. Así, la dependienta ha sido condenada a 21 meses de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, aunque no entrará en la cárcel al tratarse de una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes delictivos.

Además, deberá asumir la responsabilidad civil y devolver la cantidad sustraída, de la que ya habría transferido 57.053,33 euros mediante el embargo de su nómina. El restante, más las costas, deberá abonarlas antes del primero de septiembre de 2021. Por otro lado, se le impuso el compromiso de no volver a delinquir en un plazo de dos años, así como una multa de 3 euros diarios durante seis meses y un día.

Al respecto, cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicitaba seis años de cárcel para la acusada, que aprovechó su cargo para apropiarse de 59.006 euros de la caja. Esta persona, según la Fiscalía, realizaba, tanto con su perfil como con los de otros empleados, devoluciones ficticias cuando no había clientes en la tienda, como así quedó probado en la sentencia a la que dio lectura el tribunal en la sesión de esta mañana.

Los hechos condenados ocurrieron entre octubre de 2017 y agosto de 2018, periodo en el que la culpable, “de forma continuada y con la intención de obtener un beneficio ilícito, utilizando para ello su condición de directora de la tienda, hizo suya la cantidad de 59.006,10 euros mediante la sustracción de la caja de billetes en pequeñas cantidades que luego justificaba mediante devoluciones de forma ficticia sin que ningún cliente estuviera devolviendo producto alguno, provocando un descuadre entre el stock físico y el stock informático de la tienda”. Asimismo, generaba, “con ánimo falsario para evitar ser descubierta y poder seguir realizando las sustracciones, los tiques de devolución cuando no había ningún cliente devolviendo en caja ningún producto”. Y también “utilizaba perfiles de distintos empleados de su equipo para realizar las devoluciones ficticias, incluido el suyo propio”.