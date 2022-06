Emotiva estrea do documental ‘A Ruta Xacobea do mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago’

“Un percorrido emotivo polos atractivos históricos, patrimoniais, paisaxísticos e turísticos da ría de Arousa e das terras do Ulla”. Así definiu o presidente da Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, Javier Sánchez-Agustino, a curtametraxe documental A Ruta Xacobea do mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago, que se estreou esta tarde no Teatro Principal compostelán. O filme, correalizado por Aser Álvarez (Arraianos Produccións) e por Andrea Barrán, presentouse ao público nun evento ao que asistiron alcaldes e representantes dos 21 concellos que forman parte do Padroado da Fundación, ademais da tenente de alcalde de Compostela, Mercedes Rosón, a comisaria do Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira e a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, entre outras autoridades. O acto serviu tamén para impoñer ao escritor Javier Sierra a máxima distinción da Fundación, en recoñecemento polo seu traballo de divulgación do Camiño de Santiago.

Os xornalistas Ramón Castro e Silvia Castiñeiras conduciron o acto, no que se puido ver por primeira vez a peza. A Ruta Xacobea do mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago é unha produción da Fundación arousá protagonizada por Pablo Sobrino, Ángela Ramos e Alicia Castro, encargados de levar ao espectador percorrido que fan os peregrinos por vía marítima e terrestre para chegar a Compostela a través da ría de Arousa e do curso baixo do río Ulla. Esta é a primeira das Rutas Xacobeas, o orixe do Camiño, dado que reproduce o periplo dos discípulos de Santiago o Maior, Teodoro e Atanasio, que trasladaron o corpo desde Palestina a Iria Flavia.

O presidente da Fundación, Javier Sánchez-Agustino Mariño, destacou que “este proxecto está chamado a ser a carta de presentación internacional do Camiño pola ruta Xacobea do mar de Arousa e río Ulla”, e recordou que neste lugar “é onde comezou o fenómeno xacobeo. O documental é unha iniciativa moi desexada por nós que e partir de hoxe ten como embaixador ao escritor Javier Sierra”.

O acto serviu tamén para recoñecer o traballo de difusión do Camiño de Santiago que vén realizando o escritor Javier Sierra a través de producións coma a serie Otros mundos, que levou aos fogares de toda España, a través da plataforma Movistar TV, os segredos da Ruta que vertebrou Europa. Sierra, premio Planeta en 2017 e autor de obras como La cena secreta, El maestro del prado, El fuego invisible ou La dama azul. Sierra dedicou a súa alocución ao aspecto simbólico do Camiño, en especial nos seus inicios, nos que o peregrino “chegaba á Catedral e remataba unha transmutación espiritual e persoal”. O escritor mostrouse moi satisfeito de coñecer “unha Ruta que recolle a viaxe orixinal dos discípulos de Santiago”.

Ademais de Javier Sierra, no transcurso do acto tomaron a palabra en primeiro lugar o Presidente da Fundación, Javier Sánchez-Agustino, quen presentou a curta; a primeira tenente de alcalde compostelá, Mercedes Rosón, e a comisaria do Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira, encargada de pechar a velada en nome do Presidente da Xunta de Galicia. “Existe con esta Ruta unha longa historia de colaboración co Xacobeo que se inicia en 1993”, explicou Pereira, “é unha ruta moi singular nun territorio berce de importantes escritores, rodeada dun extraordinario patrimonio natural e tamén artístico”. “Congratúlome da creación deste novo documental que ven enriquecer os recursos desta ruta e o coñecemento da cultura xacobea, e que quixemos apoiar a través do programa O Teu Xacobeo, co que facemos partícipe activa á sociedade civil na celebración desde Ano Santo”, concluíu. Mercedes Rosón cualificou a Ruta do Mar de Arousa e Ulla como un “épico percorrido que marcou o inicio dunha peregrinación histórica”, e agradeceu á Fundación “o labor de visibilización cultural da ruta xacobea, primeiro paso para dar a coñecer esas zonas que atravesa o Camiño de Santiago, potenciando así a súa economía e creando oportunidades de futuro para a súa poboación”

A Ruta Xacobea do mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago é un proxecto da Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla realizado co apoio do programa O Teu Xacobeo.