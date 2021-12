Emotiva invocación apostólica de antiguos alumnos universitarios

La Asociación de Antigos Alumnos e Amigos de la USC (Alumni USC), que preside Benita Silva, realizó ayer por la mañana la invocación apostólica en la Catedral de Santiago, liturgia a la que asistieron medio centenar de socios. Alumni explicó al respecto que se trataba de cumplir con el rito jacobeo tras realizar su grupo de senderismo el Camino de Invierno, ruta que iniciaron antes de la pandemia, y cuyas etapas fueron cubriendo en diversas jornadas de sábado.

Juan Viaño, anterior rector de la Universidad compostelana, fue la persona responsable de poner voz a la ofrenda, un emotivo testimonio plagado de referencias a los lugares del itinerario, como su vecino Pico Sacro, y a elementos como el “valor da amizade, a natureza e a conversa repousada”, entre otros. “Paixón pola nosa terra e a nosa forma de vivir”, apostilló.

Algunas peripecias acontecidas al grupo, así como la llegada de la covid –a la que calificó de “negra sombra”, remedando a Rosalía–, salpicaron su relato, en el que tuvo unas palabras para su amigo del alma Antonio Cajaraville: “Sorprendeuno a morte e non puido rematar este Camiño no que era tan feliz”.

Además, Viaño pidió la intercesión del Señor Santiago “para que a investigación ben entendida sexa potenciada, escapando de negacionistas e charlatáns. O coñecemento científico e a investigación son a base para salvar a humanidade de catástrofes ameazantes, sexa por enfermidades, contaminación ou cambio climático, e lograr un mundo con maior calidade de vida para todos en todas partes”, según dijo.

El oferente, que finalizó su intervención anunciando que volverán al Camino, manifestó su agradecimiento por la “cálida acollida” que recibió en esta “gran familia”, al tiempo que recapitulaba con gozo la vivencia: “Sensacións de felicidade íntima, de seres humanos afortunados de vivir esta experiencia, de sentirnos peregrinos nas terras que nos viron nacer e nas que habitamos”.

Viaño también se refirió a estas “persoas diversas e marabillosas coas que tiven a ocasión de compartir unha parte de Galicia, das súas terras de lenda, da súa chuvia, da súa néboa, do seu sol, da súa cociña e do seu viño. Grazas Benita, Inés, José Manuel, Agustín, Moncho, ... grazas a todos, por facer posible este espazo cheo de vida, por “unir e non separar’’, como lle gusta dicir ao noso guía Manolo Fraga.