Emotivo homenaje de las universidades y los balnearios al doctor Carro Otero

Santiago. La Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia presentó ayer la publicación Homenaxe do Termalismo de Galicia ao Dr. José Carro Otero, fallecido hace un año. Colaboran las Universidades de Santiago, A Coruña y Vigo, Complutense de Madrid, la Xunta de Galicia y la Asociación de Balnearios de Galicia. El acto tuvo lugar en la facultad de Medicina de la USC, y contó con la presencia de la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; el presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, Francisco Martelo; el decano de la facultad, Julián Álvarez; el director de la Cátedra, el doctor Juan Gestal; Rosa Meijide, catedrática de la Universidade da Coruña; José Luis Legido, catedrático de la Universidad de Vigo; además de la familia del homenajeado, con intervención de su hijo Santiago Carro.

Y pusieron de manifiesto “o papel destacado do doutor José Carro no devir do termalismo galego dos últimos trinta anos. Desde a facultade de Medicina de Santiago, da que era profesor, como desde a Real Academia de Medicina, da que era presidente, participou activamente e contribuíu dunha maneira relevante á divulgación e desenvolvemento da hidroloxía médica en Galicia”.

En el libro participan varios expertos del termalismo gallego, como Rosa Meijide, quien recordó el interés de José Carro en que los estudiantes de Medicina adquirieran conocimientos de hidrología médica –organizaba jornadas en los balnearios gallegos con sus alumnos–; y cómo a raíz de su nombramiento como presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia llevó a cabo una intensa labor en este campo. Señala que “con el foise un gran defensor da hidroloxía médica, convencido non só do seu valor sanitario, senón tamén da súa importancia para Galicia”.

Por su parte, el doctor Juan Gestal destaca que el doctor Carro fue “un gran colaborador da Cátedra de Hidroloxía Médica, dedicada a promover a investigación médica, o estudo, a difusión e a divulgación das características das augas medicinais e as súas aplicacións terapéuticas”. En esta línea, incidió en que “con esta publicación queremos renderlle unha homenaxe póstuma de amizade e agradecemento do mundo do termalismo galego”. Y destacó que “estaba nun momento de gran produción, con moito traballo por diante por realizar, que non vai ter continuador”.

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, también participó en esta publicación e indicó que “o redescubrimento do termalismo en Galicia debémosllo a personalidades como o doutor José Carro, que traballou con paixón para inculcarnos aos galegos o valor das nosas augas medicinais, as súas propiedades e as súas potencialidades. Demás, manifestó que “o termalismo é unha das nosas singularidades e fortalezas na industria do turismo”.

Mientras, Dolores Fernández, directora médica de Caldaria Termal, aseguró que “os balnearios galegos sempre gozamos do seu apoio, consciente da importancia que o sector ten no plano socioeconómico, promovendo sesións académicas nos balnearios e a participación de alumnos de Medicina”.

Por último, el gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, señaló que “poucas persoas coma el foron quen de facer o seu gran labor didáctico a prol do termalismo e a cabalo de dous séculos”. v. álvarez