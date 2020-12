Empieza la despedida al tráfico en Mazarelos entre aplausos y críticas

“Es uno de los pocos espacios que resta por peatonalizar en el entorno del casco histórico y queremos recuperar la zona para los vecinos”, así anunciaba hace unos meses el responsable de Mobilidade en este periódico el plan del Concello para humanizar el entorno de Mazarelos. La peatonalización del casco histórico de Compostela en el siglo XX tenía una cuenta pendiente con esta zona, en la que se junta la actividad comercial con la estudiantil y, habitualmente, el trasiego de clientes en las terrazas.

Pensada para beneficiar a vecinos, comerciantes y hosteleros, la peatonalización parcial que comienza hoy a las 14.00 horas era una demanda histórica, tal y como recuerdan desde la Asociación Fonseca de Veciños da Cidade Histórica: “Non se concibe que a estas alturas inda estea sin peatonalizar co tráfico que supón: dúas facultades, colexios, arco de Mazarelos...”, explica el presidente de la Asociación, Roberto Almuiña. Zona habitual de paso de peregrinos y uno de los accesos a la Praza de Abastos, se espera que también beneficie tanto al turismo como al comercio.

Sin embargo, hay aspectos que no acaban de convencer a los vecinos. El proyecto, que tendrá una segunda parte en un mes y que aspira a la peatonalización durante todo el día, no contempla una alternativa para residentes. “En todos os barrios da cidade hai zona verde para os residentes. Precisamos polo menos que nos deixen estacionar durante unha hora xa que non temos garaxes cerca da casa”, explica Roberto en nombre de los habitantes del entorno.

Aseguran que cuando llegan con paquetes pesados o con una compra grande tienen que descargarla a correr para evitar la multa, o bien cargarla desde el punto en el que aparquen. “Chegas para comer ás tres da tarde e tes que ir a Xoán XXIII. A algún veciño xa o multaron por deixar o coche mentres acababa de comer”, afirma.

Los vecinos de esta parte de la ciudad histórica se sienten discriminados ya que consideran que no reciben atención después de que el Concello cerrase la puerta a su petición: “Somos patrimonio da humanidade, pero non temos voz”. Afirman además que las dos facultades están de acuerdo con sus demandas.

COLEGIOS. No son los únicos que han alzado la voz para criticar el proyecto que ha desarrollado finalmente Raxoi para la peatonalización. Desde el AMPA del colegio Nosa Señora dos Remedios, situado en la rúa das Orfas, se sienten engañados con el Ayuntamiento. “Cuál es nuestra sorpresa cuando, después de habernos dicho que se nos iba a dar tiempo para poder organizar esta situación, se presenta que el próximo 1 de diciembre se cerrará la entrada a partir de las 14:00. El centro ha sido informado el día 24 de noviembre por la tarde a través de una llamada telefónica”, explican en un comunicado dirigido a los partidos de la corporación municipal.

En referencia a la alternativa ofrecida por Raxoi de ampliar el aparcamiento de Belvís, el AMPA responde que “dicho aparcamiento a día de hoy ya está saturado con los otros centros cercanos, al igual que la calle García Blanco, completamente ocupada por el colegio de la Inmaculada” y acusan al Concello de actitud prepotente con ellos.

EN UN MES, FASE 2. En esta primera fase, el mapa de Mazarelos por la mañana será similar al actual. Dentro de un mes, la peatonalización será total con la consiguiente supresión de las plazas de ORA y de carga y descarga existentes, con excepciones para transportistas durante unos minutos. En este sentido, también ha habido críticas de los vendedores de la Praza de Abastos que temen que esa peatonalización completa les aleje clientela. Algo que Raxoi ha negado asegurando que la mayor parte de los usuarios no acude en coche a la Praza.