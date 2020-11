Empiezan a multar en el área de San Lourenzo

Santiago. Después de finalizado el período de gracia en la nueva zona de residentes establecida en el barrio de San Lourenzo, el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Santiago anunció que a partir de la mañana de hoy se comenzarán a imponer multas a quienes aparquen en estos espacios, incluidos ahora en la zona 7 de residentes sin el debido permiso.

La medida afecta a las rúas de Salvador Allende, Hortas, Calzada do Carme de Abaixo, Travesa do Carme de Abaixo, rúa do Carme de Abaixo, Campo das Hortas, Galeras y Entregaleras.

Pleno. Por otra parte, el Ayuntamiento celebrará mañana un pleno extraordinario, en el que está previsto aprobar el destino de los remanentes que quedaron sin ejecutar del presupuesto de 2019, y en el que una parte se destinará a completar la reunrbanización de la rúa do Hórreo para acondicionar el acceso a la pasarela peatonal con Pontepedriña, y el acondicionamiento del parquin de la rúa da Altiboia.

En el listado también figuran más de tres millones de euros de ayudas contra la crisis provocada por el covid-19, destinadas a los sectores más afectados, como el turístico, comercial o cultural.

En la sesión también se aprobará la nueva normativa urbanística para controlar la expansión de las viviendas turísticas de alquiler, y establecer las medidas de control que se establecerán para las ya existentes. ecg