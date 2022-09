Empiezan a surgir muestras de apoyo a la familia de Fontiñas que se queda sin casa

El caso de Inma M.V. ha conmovido a numerosos lectores de EL CORREO. Ayer mismo, una compostelana que vive en una residencia de mayores se ponía en contacto con este periódico para trasladar su apoyo a la familia y manifestar su disposición a echar una mano. También el colectivo de propietarios de pisos turísticos (afectados por una sentencia que ha anulado su actividad) ha enviado un duro comunicado a esta Redacción en el que condena que una familia atraviese por esta situación en pleno siglo XXI y apuntando a las administraciones como responsables de estos hechos.

“En Compostela hay 9.000 viviendas vacías, ¿qué políticas se siguen desde el Ayuntamiento para promocionar que ese 21 % del parque total de viviendas entre en el mercado del alquiler?”, se preguntan los afectados por la sentencia que ha dejado fuera de servicio cientos de viviendas turísticas en la capital gallega.

“Tal vez si desde las instituciones se garantizase seguridad a los propietarios muchos de los apartamentos vacíos entrarían en la bolsa de arrendamiento. Y esto posiblemente solucionase el problema de vivienda en Compostela”, indican, antes de apuntar que “el problema de despoblación y el de escaso negocio de las inmobiliarias seguiría siendo el mismo”.

Y es que, a su juicio, “las parejas jóvenes quizás seguirían optando por residir en ayuntamientos limítrofes donde conciliar vida laboral y familiar daña menos la chequera”. Los propietarios afectados por la sentencia contra las VUT también cargan contra el papel de las inmobiliarias. “Parecen no haberse enterado de que el uso de la red se ha generalizado y que cualquier particular tiene fácil poner su vivienda en alquiler sin tener que utilizar y por tanto pagar los servicios de una agencia”, señalan, en referencia a la mala respuesta que Inma M.V. recibió en una oficina cuando expuso sus posibilidades económicas para alquilar un piso en la zona de Fontiñas.

“Si las 681 viviendas del Registro de empresas y actividades turísticas (REAT) entraran en el mercado de alquiler, sin lugar a dudas serían sus propietarios los tramitadores del alquiler tradicional, de igual manera que los gestionan ahora”, aseguran, antes de advertir de que si se produjese esta situación, aunque lo hicieran con la relación calidad-precio en niveles óptimos, “se produciría una subida considerable en los precios de las plataformas, que en este caso sí arrastraría al alza los precios de toda la bolsa arrendable”. Todo apunta a que el buen estado y las inversiones que se han hecho en muchas de estas viviendas hasta ahora de uso turístico elevarían notablemente también su precio en el mercado del alquiler tradicional.

Lo cierto es que el caso de Inma M.V. no es el único en Santiago. Es más, las dificultades para encontrar vivienda de alquiler a un precio óptimo en Santiago están al orden del día desde hace algún tiempo. Al grito desesperado de esta mujer, que se va a quedar en la calle con sus tres hijos menores de edad porque no encuentra un piso que se adapte a sus posibilidades, se suma el de otras muchas personas: familias, trabajadores que necesitan vivir en Compostela y también cientos de estudiantes. Como ya es sabido, los universitarios llevan meses, por no decir años, en pie de guerra, por la subida del precio del alquiler en Santiago y también por el mal estado de los pisos.

Inma no concibe que ahora le puedan pedir “como mínimo 750 euros” por una vivienda habitable en el barrio de Fontiñas, cuando hasta ahora “venía pagando cuatrocientos”. Teniendo en cuenta que esta es una de las zonas más económicas de la ciudad, ahora se explica por qué ya muchas personas optan por dejar la capital y buscar vivienda de alquiler en las denominadas ciudades dormitorio, como Bertamiráns, O Milladoiro o mismo Cacheiras.

De una búsqueda rápida en el portal idealista.com se desprende que un piso con las características que busca Inma (3 habitaciones) no baja en Santiago de 600 euros; y alcanza hasta 2.000 euros en las nuevas zonas residenciales.

Para esta mujer sería muy difícil tener que cambiar de barrio, puesto que sus tres niños están escolarizados en Fontiñas, donde hacen su vida. A Inma la avisó su casero en el mes de mayo de que debería abandonar el piso a finales de agosto porque lo necesitaba para uso propio. Entonces se puso a buscar una nueva vivienda, pero los dos intentos que parecían llegar a buen puerto acabaron mal. Uno de los propietarios le entregaba el piso en peor estado del que lo había visto, mientras que el otro se echó atrás en el último momento.

La vecina de Fontiñas también acudió a una inmobiliaria, donde vivió una muy mala experiencia. “Te piden nómina y avales. Yo le presenté no solo mi nómina, sino los justificantes de las pensiones de mis padres; y me dijeron de muy malas maneras: aquí no hay nada para ti”.

Pero esta madre de familia no es la única que se ha visto con apuros para encontrar una vivienda de alquiler a un precio justo en Santiago. A unos días de que comience el curso universitario, todavía muchos estudiantes buscan desesperadamente una habitación donde cobijarse. Este año no ha sido fácil. Ya desde el mes de mayo, al finalizar el curso pasado, ha habido problemas para encontrar habitación. Los universitarios también se quejan de la subida de precios y del mal estado de muchas viviendas, sobre todo en el Ensanche, donde los propietarios apuntan a los propios estudiantes de los destrozos que sufren sus viviendas.

santiago@elcorreogallego.es