Emprendedores de primer nivel mundial se citan en el Gaiás

La organización de la Maker Faire ha adelantado información sobre su 8ª edición, que se celebrará en el Museo Gaiás del uno al cinco de junio. Entre las novedades de este año se cuenta la presencia física que recuperará el evento, adoptando un formato híbrido tras dos años siendo realizada enteramente en línea. A lo largo de sus cinco jornadas, los asistentes podrán interactuar con los 60 proyectos seleccionados, tanto a nivel autonómico como nacional e internacional, y escuchar a referentes expertos en ámbitos como las startups, la innovación social o la industria de los videojuegos. Cada día del programa girará en torno a una de las tres líneas temáticas que sigue el evento (Industria, Educación y Jornadas Abiertas) y contará con sus propios relatores e invitados.

AGENDA. La jornada del 2 de junio se abrirá con las intervenciones de Pepe Martín, CEO de Minimalism. Esta marca de ropa, higiene y complementos se ha convertido en un referente en el ámbito del emprendimiento, tanto por su honestidad en la comunicación hacia el consumidor como por su apuesta por métodos poco ortodoxos a la hora de hacer campaña, desvinculándose explícitamente de los mensajes y estrategias de captación que practicarían habitualmente las marcas.

Esa misma tarde serán Rubén López, ingeniero de Google y Youtube durante los últimos 10 años; y Silvia Izquierdo, productora audiovisual, quienes tomarán la palabra en lo referente a la industria de los videojuegos meses después de haber fundado juntos su propia desarrolladora independiente, Aruma Studios.

El siguiente día tendrá lugar la jornada educativa, que contará con dos grandes personalidades a nivel internacional. Por un lado, asistirá Ousman Umar, fundador de la ONG Nasco Feeding Minds y ganador del Premio de la Fundación Princesa de Girona del ámbito social en 2021. Como parte de su labor, Umar y su organización participan activamente en el desarrollo de proyectos educativos y en la promoción de aulas informáticas en zonas rurales de África, actuando en pos de la alfabetización digital de los más jóvenes.

Y, por otra banda, estará también Gitanjali Rao, una referente del mundo Maker y firme defensora de la educación STEM, ganadora con 11 años del Discovery Education 3 M Young Scientist Challenge y posteriormente reconocida por la revista Forbes en su lista 30 Under 30. Además, a lo largo de su trayectoria ha realizado tres charlas TED y en el año 2020 fue la primera Kid of the year, o “niña del año”, nombrada por la revista Time.

Por último, los días 4 y 5 de junio se celebrarán las jornadas para todos los públicos, en las que a los habituales relatorios los acompañarán también una plétora de talleres y proyectos. Por el momento, la dirección ha confirmado la celebración de una nueva edición de la Game Maker JAM, la presencia de talleres STEM, a cargo de VermisLAB, y la celebración del proyecto Code Week, una iniciativa enfocada principalmente hacia la infancia y durante la que se impartirán conocimientos sobre programación y el mundo de la tecnología.

La Maker Faire, en su 8ª edición, vuelve a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago, la Xunta de Galicia, la Fundación Cidade da Cultura, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación. Todas las personas interesadas en acceder a los contenidos online del evento pueden inscribirse de manera gratuita en el registro de asistentes, que está a su disposición en la página web de la organización.