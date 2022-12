En alza música e a lírica galego-lusas na VII gala aRi[t]mar

PREMIOS. O vigués Xisco Feijóo e a setubalense A garota não serán os responsables de encher de música a séptima edición da gala aRi[t]mar, que se celebrará este xoves a partir das 20.30 horas no Teatro Principal. Lúa Mosquetera e Wilma Vieira porán a nota poética nunha gala conducida por dúas caras coñecidas do mundo do espectáculo: Isabel Risco e Fran Rei.

Feijóo, Vieira e Mosquetera recollerán os seus premios por teren producido o mellor da música e a poesía en Galicia e Portugal no pasado ano. O proxecto Ponte... nas Ondas! recibirá, pola súa banda, o Premio Especial do Xurado á Embaixada da Amizade Galego-Lusófona polo seu traballo achegando as culturas das dúas beiras do Miño. ECG