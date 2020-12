En lembranza de José Carlos Arrojo Lois

ÓBITO. Imos quedando sós

o mar, o barco e máis nós.

(Manuel Antonio)

O falecemento de José Carlos Arrojo Lois deixa entre os arquitectos de Santiago o sentimento pola perda do veterano amigo e compañeiro afable e sempre accesible que entre 1978 e 1980 foi presidente e impulsor da Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos, e nos representou na súa Xunta de Goberno. Os versos do poeta rianxeiro Manuel Antonio expresan, mellor que un longo discurso, a soedade que sentimos cada vez que verificamos a falta da compañía e da amizade dun de alguén que traspasa a fronteira entre a vida e a morte. Alivio desta soedade é compartila con quen tratou a Arrojo, coa súa familia, especialmente a súa esposa –Elena González Trallero– e con toda a sociedade santiaguesa. Os que o acompañamos na vida non o esqueceremos.

Os arquitectos da Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia