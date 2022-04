En marcha la Ruta Iacobus Maris, que movilizará a casi un millón de personas

La Ruta Iacobus Maris sienta sus raíces en la milenaria tradición jacobea, el más poderoso hecho cultural y social en la historia de Galicia y también en gran parte de España y de toda la Europa de tradición cristiana. Dicha tradición narra el viaje realizado por la barca de piedra que zarpó desde el puerto de Jaffa (en la Palestina histórica, hoy Israel) con el cuerpo sin vida del Apóstol Santiago el Mayor, discípulo de Cristo. Esa barca, tras recorrer de oriente a poniente el Mare Nostrum, atravesó las Columnas de Hércules para adentrarse en el Océano Atlántico y, ya rumbo Norte, siguió hasta recalar en Galicia.

FUNDACIÓN TRASLATIO. Los objetivos de esta entidad, organizadora principal del evento, son básicamente tres. En primer lugar, difundir y promover el Camino de Santiago, a través de la Traslatio para peregrinos y aficionados a la náutica de recreo; también difundir y promover la práctica de la vela de enseñanza en grandes buques por toda la geografía española, sin prejuicio del ámbito internacional, incidiendo en la interrelación de diferentes culturas y la juventud; y para finalizar, organizar la Ruta Iacobus Maris 2022.

El comité técnico creado para este último cometido está compuesto por personas que trabajan o han trabajado en las siguientes áreas: organización de grandes regatas, comunicación, protocolo, dirección de grandes superficies comerciales, abogacía, gestión cultural, seguridad del tráfico marítimo, dirección de astilleros navales, navegación y gestión administrativa. Un equipo con suficientes conocimientos para llevar a buen término una ruta que requiere resolver complejos desafíos, desde reunir una flota suficiente hasta las operaciones de seguridad en las aproximaciones a puerto y atraques. En la lista figuran nombres tan conocidos como Mario Cardama Barrientos, Jose Luis Bastos, Julio Lloves - Mascato, Pedro Mouriño o Maruxa Sanmartín Gómez

junio y julio. En 2022 se celebrará entre finales de junio y julio. El plan es iniciar la ruta en Génova del 23 al 25 de junio, desde donde se partirá hacia Valencia. El plan es llegar a la capital levantina el 1 de julio, saliendo dos días más tarde hacia Sevilla. Tras dos días en la ciudad andaluza, el 10 de julio se pondría rumbo a Matosinhos/Porto, en Portugal, donde también se pasarán dos noches. Estas podrían ser del 16 al 18 o del 17 al 19 de junio, para posteriormente dirigirse al destino final: Vigo. Esta última estancia será del 22 al 24 de julio. Además, aquí se intentará contar con dos grandes actos: la participación de distintos veleros y goletas de la Armada Española y algún buque escuela de otras Armadas, por un lado, y por otro con la exhibición de la Patrulla Águila, grupo de acrobacias aéreas del Ejército del Aire español.

Y estos actos en Vigo no serán los únicos, pues la Fundación Traslatio está en contacto con las autoridades locales de cada puerto para la organización de actividades culturales, tales como conciertos u otros espectáculos que den mayor vistosidad a cada una de ellas. Además, el público podrá subir a bordo y visitar los barcos en cada puerto.

GRAN FINAL. La visita a la Catedral de Santiago da el sentido último al viaje, y será el obligado punto final a esta apasionante aventura. Aquellos “trainees” y todos los participantes que lo deseen serán transportados en autobús a Compostela al día siguiente de la llegada a Vigo, para que, desde el Monte do Gozo, realicen a pie los últimos kilómetros del Camino de Santiago hasta la Catedral. De este modo, no sólo habrán completado una apasionante aventura, cargada de historia, tradición y experiencias, sino que habrán completado el periplo del mismo Apóstol. Además, ganarán el derecho a obtener la acreditación de los peregrinos jacobeos.