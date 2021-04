En pie de guerra contra la nueva ordenanza, que aleja las bicis del casco histórico

La imagen de ciclistas circulando con sus bicicletas por las rúas del casco histórico podría pasar al olvido si se materializa la nueva ordenanza de circulación que prepara el Concello, y que ya cuenta con la negativa de la oposición y de la asociación Composcleta, que ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las 12.00 horas en la Alameda y que, además, ha puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change. Llevan más de 800 firmas de apoyo a su petición Paremos a ordenanza anti-bicis en Santiago de Compostela.

Para comprender el origen de la polémica hay que remontarse a finales del pasado año, cuando se presentó una proposición del BNG para “actualizar a ordenanza xeral de circulación e uso da vía pública para favorecer o uso de bicicletas”, aprobada con los votos a favor de todos los grupos salvo el socialista. La proposición va en un camino diferente a la nueva ordenanza de circulación de Raxoi.

ZONAS. Uno de sus puntos más polémicas es el relativo a la circulación de las bicicletas por el casco histórico: Se prohibe a circulación de vehículos, incluídas as bicicletas en todo o ámbito delimitado como casco-histórico neste Anexo. Aqueles que accedan, por algunha das causas previstas nesta Ordenanza; agás os vehículos que realicen funcións de carga e descarga entre as 7.00 horas e as 9.00 horas os días laborables, terán que atoparse debidamente autorizados”, expone el texto.

En este sentido, Composcleta considera que “non todas as rúas da zona vella son iguais, e hai moitas polas que poderían circular bicis a velocidade reducida e respectando sempre a prioridade dos peóns, como xa ocorre con taxis e coches de residentes.

VELOCIDAD. Otro de los puntos polémicos es el relativo a la velocidad, que quedaría limitada a 15 kilómetros hora en los carriles bici: Cando o carril reservado ás bicicletas estea situado na calzada, os peóns poderán cruzalo, pero non ocupalo, nin camiñalo. Fora dos pasos de peóns convenientemente sinalizados a preferencia de paso será para as bicicletas. Nestas vías, unicamente utilizadas por persoas en bicicletas ou en patíns, a velocidade máxima non excederá de 15 km/h, versa la ordenanza. Los defensores de la movilidad en este medio de transporte se preguntan qué sentido tiene limitar la velocidad de las bicicletas dentro de los carriles reservados en exclusiva para ellas.

ESTACIONAMIENTO. As bicicletas terán que estacionarse preferentemente nos lugares habilitados, deixando en tódolos casos un espazo libre para os peóns de tres metros. Asimismo, el borrador de la ordenanza recoge la prohibición expresa de dejar la bicicleta aparcada en árboles y señales, o mobiliario urbano como farolas, semáforos, bancos, papelera o semejantes. Si bien desde Composcleta son partidarios de aparcar en los lugares habilitados, insisten en que no existen alternativas en la ciudad para ello, algo que les impediría “empregar a bici para ir traballar ou facer a compra sen arriscarnos a unha sanción”.

En resumen, Composcleta afirma que las nuevas normas no responden a los problemas de movilidad que tiene la ciudad, y que el gobierno local pretende aprobar una “ordenanza que limita e castiga o uso da bicicleta como medio de transporte na cidade, saltándose este mandato democrático no que precisamente se buscaba favorecer a mobilidade en bicicleta en Compostela”. Desde Composcleta añaden en el contexto actual la mayoría de las ciudades europeas apuestan por la bicicleta como aliada fundamental en el avance hacia una movilidad sostenible.

La marcha en bicicleta convocada para este sábado a mediodía desde la Alameda incluye un recorrido desde la Senra al Hórreo por varias calles de la zona nueva de Santiago hasta enlazar con Virxe da Cerca para subir por el casco histórico hasta el Obradoiro, el punto de llegada de peregrinos que también usan este medio de transporte.