En Santiago no hay playa, pero casi

Estos días estamos viviendo la llegada de una ola de calor que mantendrá durante varias jornadas temperaturas en torno a los 30 grados, según datos de Meteogalicia. Y aunque Compostela no dispone de playa en la que darse un chapuzón, sí cuenta con otras alternativas para refrescarse, como las piscinas de Sar y del Monte do Gozo, además de playas fluviales cercanas, como el área recreativa de Chaián, en Trazo, a unos 10 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad, o la de O Refuxio, en Sigüeiro (Oroso), a 13 kilómetros aproximadamente.

Para los que quieren tomar el sol y darse un baño sin salir de la ciudad, las piscinas de verano Fontes do Sar es una de las opciones más recomendables. Abiertas de lunes a domingo, de 11.00 a 21.00 horas, actualmente tienen el aforo limitado al 50 % y todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, siendo el acceso gratuito para abonados y abonadas del Multiusos Fontes do Sar y del C.D. Santa Isabel, mientres que el resto tienen que pagar entrada.

Según fuentes del complejo deportivo, en esta edición, al igual que en la anterior, “os abonados contarán cunha reserva preferente previa para asegurar a praza en piscina, que poderán facer de xeito online dende o día anterior na páxina web multiusos.net”, mientras que los no abonados deberán asistir de forma presencial a la recepción de las piscinas para adquirir su correspondiente entrada de acceso.

Las piscinas disponen de tres vasos, uno de competición, otro de aprendizaje y un tercero, mucho más pequeño, de chapoteo, que se usa exclusivamente en el verano, así como zona de vestuarios, enfermería y cafetería, y aunque abierta a todas las edades, los menores de 12 años deberán entrar acompañados de un adulto.

SEGURIDAD. Además, siguiendo los protocolos sanitarios, el aforo en los vestuarios estará limitado al 30 %, y hay estaciones de limpieza en varios puntos de recinto, así como una desinfección constante de las zonas de uso.

“Existen parcelas delimitadas de 3×3 metros cunha ocupación máxima de dúas persoas non conviventes ou ata 6 persoas da mesma unidade familiar, tanto na zona da praia da piscina coma no céspede”, señalan desde el Multiusos, que advierten a los usuarios que deberán llevar mascarilla “sempre, agás cando se atopen dentro da súa parcela ou dentro do vaso da piscina, respectando en todo momento a distancia social, e recoméndase que poñan as gafas ao bañarse polos niveis de cloro, que se atopan no rango alto, dentro dos marxes establecidos por Sanidade”.

Mucho más recientes, el complejo de Piscinas Monte do Gozo, que estarán abiertas hasta mediados de septiembre, está formado por una de adultos y otra infantil, comunicadas con plataformas de piedra sobre el agua. Además, cuenta con una zona verde de casi 5.000 metros cuadrados equipada con hamacas y parasoles, vestuarios, aseos, y horario ininterrumpido de 10.30 a 20.30 h.

ÁREAS RECREATIVAS. Aunque pertenecientes a otros concellos, el área de Santiago también cuenta con áreas recreativas cercanas donde refrescarse y disfrutar de la naturaleza al aire libre. Es el caso de la Playa Fluvial de Chaián, donde cada verano se celebraba la Fiesta del Escalo, incluida tradicionalmente en las fiestas del Apóstol, con un área recreativa que se extiende a ambos lados del río e incluye pequeñas islas fluviales, unidas por puentes de madera.

La zona cuenta con merendero, mesas con tableros de ajedrez y damas, zona de voleibol, aparcamiento de coches y de bicis, y hasta una pequeña cafetería, además de un refugio para pescadores, y según los expertos, un lugar perfecto para los amantes de las aves, ya que es fácil el avistamiento de varias especies, sobre todo garzas.

Otra playa fluvial cercana a Santiago es la conocida como O Refuxio, perteneciente al Concello de Oroso, a unos 13 kilómetros de Santiago por la carretera de A Coruña, y que está situada en un área recreativa que cuenta con mucha sombra, un merendero, una cafetería y una playa situada en isla del río.

Además, tiene también un paseo fluvial que transcurre a lo largo de la orilla derecha, hasta llegar al puente principal del pueblo de Sigüeiro.

A la misma distancia, más o menos, pero por la carretera que va hacia Noia, se encuentra la playa fluvial de Tapia, que pertenece al Concello de Ames. Está ubicada dentro de un área recreativa con unas instalaciones muy completas, piscina para menores de diez años, club de piragüismo, puesto de socorro y chiringuito, así como zona de juegos para los más pequeños y actividades.

Y para los que desean gozar de arenales marinos, la costa está llena de ellos muy cerca de la ciudad. Basta con coger un tren en la estación a Vilagarcía de Arousa y estar en una de sus playas en poco más de 20 minutos.