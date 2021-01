‘Semiconfinamiento’ forzado para una ciudad ahogada en pérdidas

Dentro de unas horas, el único ocio que le quedará a los compostelanos será el de salir a dar un paseo con sus convivientes o hacer un poco de deporte en la calle, ir al supermercado o visitar alguna tienda en horario de mañana. La ciudad se ve obligada a un semiconfinamiento ante la paralización de toda actividad no esencial. Uno de los sectores más afectados es el de la hostelería, que una vez más sufre una vuelta de tuerca aunque esta vez el cambio, en la práctica, va a suponer más bien poco.

Desde el segundo semestre del año pasado, los hosteleros han ido encadenando restricción tras restricción en cuestión de semanas. La situación actual, solo con las terrazas operativas, no era la panacea ante la gran cantidad de locales que no cuentan con espacio exterior y ante las inclemencias del tiempo compostelano. El parón total de la actividad para las próximas semanas devuelve al sector a la situación de principios de noviembre cuando, con los contagios disparados en plena segunda ola, se decretó el cierre total de su actividad.

“Realmente non cambia moito a cousa porque xa estabamos intentando tirar cos pedidos a domicilio”, explica Carlos Suárez, del bar La Tita. Este es uno de esos locales que tiene terraza, pero el frío y el temporal impidieron colocar las mesas algunos días. Su salida es el reparto a domicilio o la entrega en el local. La situación es común a todos los locales, que ya han vivido dos cierres de sus espacios interiores, lo que les ha llevado a encomendarse a las aplicaciones de comida rápida como Just Eat o la compostelana Obvious Eat. Todo esto llega después del intento de salvar la campaña navideña, algo que para los hosteleros no ha sido la panacea. “Hubiese sacrificado la Navidad, total para nosotros no fue nada especial. De facturación no fue nada y en cambio los impuestos los van a pasar igual”, explica el responsable de La Tita. La opinión es compartida por otros compañeros del sector, que recuerdan que su caída de pérdidas con respecto al mes de diciembre de otro año alcanza el 80 %.

¿QUIÉN INCUMPLE? Si algo repiten los hosteleros una y otra vez es el bajo porcentaje de contagios que existen en sus locales, para lo cual se remiten a los sucesivos informes del Ministerio de Sanidad. Para Carlos Suárez la respuesta está en aquellos que no se han sabido comportar en los locales. “En las terrazas avisas a la gente para que se pongan la mascarilla y a muchos incluso les parece mal. Pagamos todos el pato por los que no se han sabido comportar”, explica este hostelero, que habla también del cansancio de los sucesivos cambios en las normas.

Hostelería Compostela, la asociación mayoritaria del sector en la ciudad, ha reiterado en numerosas ocasiones que el “incremento dos positivos durante as festas de Nadal non é responsabilidade do sector”. Y hacen alusión al periodo navideño en el que “houbo unha mobilidade específica noutros ámbitos, tal e como informou o conselleiro de Sanidade en rolda de prensa, como festas privadas, onde non hai ningún tipo de medidas de seguridade nin hixiene”. En este sentido, uno de sus directivos, Lois Lopes, cree que esta es una muestra más de que la hostelería no es el foco del problema: “O problema non somos nós, queda unha vez demostrado que despois de 15 días con restricións só na hostalaría o efecto foi cero”. A esto añade que “a campaña de salvar o Nadal non era o Nadal da hostalaría. Pechamos co 70-80% de ingresos”.

Estos días la hostelería ha funcionado ya con poco fuelle. Locales que tienen terraza, como el Momo o el Bicoca, han optado por permanecer cerrados y hay otros que han dado su adiós definitivo ante la ausencia de sus principales clientes: los turistas. Fue el caso de La Bodeguilla de San Roque, que tras más de tres décadas de historia se despidió de la capital gallega hace dos semanas.

Los que intentan que pase el chaparrón intentan encomendarse a que pasen estas tres semanas y que las cifras empiecen a reducirse para poder recuperar su actividad. Todo con la petición de fondo de más ayudas. De hecho, Hostelería Compostela fue la única del sector en Galicia que no selló el acuerdo pactado con la Xunta.