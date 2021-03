Encisa, el director de instituto rapero

El coronavirus hizo que Carlos Encisa, director del Instituto Antonio Fraguas, en Fontiñas, buscase una fórmula para acercarse a los alumnos. Así, en septiembre del año pasado, al inicio del curso, abrió una cuenta de Instagram donde informaba a padres y estudiantes de la reorganización del centro para adaptarlo a las normas COVID.

Este miércoles subió su último vídeo, en el que canta un rap para concienciar a los chavales del peligro que supone formar corros a la salida del centro. En pocas horas superaba las tres mil visualizaciones y tenía un centenar de comentarios.

Sin duda, acertó con la fórmula mágica este profesor de vocación, que además de dirigir el instituto compostelano da clases de Tecnología. Nacido en Vigo hace 48 años, Encisa se mostraba ayer sorprendido “por la repercusión que están teniendo estos vídeos en Instagram”.

“Creo que es la mejor manera de acercarme al alumnado, que está constantemente metido en las redes sociales, sobre todo en Instagram”, comenta, a la vez que sostiene que aunque meterse en las redes le roba tiempo “es algo que me gusta. Me sirve de estímulo y, a la vez, veo que es de gran utilidad porque el mensaje les llega a los chavales”.

Sabe de la importancia de generar contenidos, y por eso cada semana intenta subir algo a las redes. Así, en plural, ya que no solo es el padre de la cuenta de Instagram, también de un canal de Youtube donde en After Fraguas alumnos del instituto hacen entrevistas a antiguos estudiantes del centro y les cuentan sus experiencias, tras finalizar la etapa de Secundaria y Bachillerato.

Precisamente, para un vídeo de Youtube, este particular instagramer dedicó nada menos que treinta horas de su tiempo libre. Fue el especial de Entroido en el que, disfrazado de payaso, recordaba a los estudiantes la necesidad de no bajar la guardia y de respetar escrupulosamente las normas sanitarias.

“Fue todo un éxito de participación. No quería que los estudiantes se perdieran este año el Entroido debido al coronavirus. Así que tuve esta idea y resultó muy bien”, comenta. Aunque subraya que fue en Instagram, con un vídeo para romper estereotipos de género, “cuando realmente vi cómo llegan los contenidos a los alumnos, al tener más de siete mil visualizaciones”, una cifra récord teniendo en cuenta que esta cuenta tiene 1.400 seguidores y que en el centro son 600 alumnos.

Asegura que no teme la repercusión que pueda tener disfrazarse de payaso o animarse a cantar un rap. “Lo único que me importa es estar cerca de los alumnos y si a través de estos canales el mensaje llega más directamente a ellos, pues bienvenidos sean estos vídeos”.

Cuando se le pregunta por el último de sus vídeos en el que aparece cantando un rap para animar a los estudiantes del IES Antonio Fraguas a no hacer corrillos a la salida de clase, asegura que “se me ocurrió este miércoles mientras esperaba a mi mujer tras las clases y vi que se juntaban muchos chavales a la puerta del centro pese a que hay distintas horas para que vayan yendo a casa de forma escalonada”.

Así, Carlos Encisa no dudó en coger lápiz y papel “porque me olvidé el móvil”, y comenzó a tararear una canción que estaba escuchando en el coche y a escribir la letra de un rap que ya apunta a convertirse en viral, y donde les canta a sus alumnos del instituto: “Este año es diferente, este año es especial, a tus compañeros al mediodía no puedes esperar. Bachiller sale a y cuarto, ¡qué pronto!, ¡me parto!, pero el resto sale a y veinte, aunque los que cogen el transporte deben esperar, pero no por deporte, sino para que cuando el bus van a esperar tu jeta no la vean”....

“Así, surgió este vídeo que grabé nada más llegar a casa y que ha tenido muy buena respuesta. Solo espero que cale y que a partir de ahora los estudiantes ya no se arremolinen a la salida del instituto”, asegura.

De hecho, en su afán de “explicarlo todo y ser transparente con los alumnos”, no dudó en colgar un vídeo en la web del centro para agradecer el cribado que realizó Sanidade entre 748 estudiantes y docentes en enero. “Gracias a los test se destaparon casos ocultos de COVID, entre ellos el de un estudiante que no sabía que era positivo y que así evitó contagiar a su madre y abuela”.