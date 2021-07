Encontro de Núñez Feijóo co embaixador ruso para impulsar a Ruta Xacobea

CAMIÑO. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o embaixador da Federación de Rusia en España, Yuri Korchagin, abordaron onte o impulso do Camiño de Santiago no país e valoraron a colocación nunha das principais cidades dunha mouteira, seguindo así a iniciativa dos Símbolos Xacobeos no mundo que está a desenvolver o Goberno galego, co obxectivo de expandir a marca Xacobea internacionalmente. Durante o encontro, Feijóo destacou o crecente interese dos rusos polo Camiño, reflectido nos máis de 2.600 peregrinos procedentes do país que chegaron a Galicia en 2019. Unha cifra que agardou se supere neste Xacobeo bianual. Así mesmo, o responsable do Executivo autonómico trasladou a oportunidade que para Galicia supón contar cunha oficina do cónsul honorario de Rusia en Vigo, de cara á profundar na cooperación entre ambos os territorios. ECG