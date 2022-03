Encuentran varios ladrillos que podrían ocultar otro acceso al túnel de O Pombal

El hallazgo de unos ladrillos antiguos sorprendió en las últimas horas a los operarios que trabajan en la rehabilitación del talud de la rúa do Pombal. Después de encontrarse con un túnel que apunta a un antiguo acueducto romano del siglo I, los trabajadores no dudaron un segundo en poner su descubrimiento en conocimiento de las autoridades municipales antes de continuar. Así, hasta este punto se desplazaron de inmediato técnicos municipales, que apuntaron que se podría tratar de una nueva entrada a la gruta.

No se trataría de nada nuevo, teniendo en cuenta que los primeros estudios realizados sobre el pasadizo apuntan a que se trata de una red de canalizaciones que se remontaría a la época romana y que se utilizaba para encauzar las aguas pluviales de la colina de Santa Susana hacia el río Sarela, tal y como señalaba este martes en conversación con este periódico el arquitecto especializado en historia Carlos Sánchez-Montaña.

Los técnicos del departamento de Obras, que capitanea el edil Javier Fernández, siguen trabajando sobre el hallazgo y sospechan que algunos tramos de la galería podrían haber sufrido derrumbes con el paso de los años. De hecho, tras el hallazgo de los ladrillos en O Pombal se ha reunido de nuevo el equipo técnico para continuar con las investigaciones. De hecho, todo apunta a que tras esta posible entrada al acueducto podría esconderse otro tramo de la galería que podría estar derrumbada. En todo caso, mañana volverán a adentrarse en el pasadizo los espeleólogos y la arquitecta municipal para continuar con las pesquisas.

Al respecto, cabe recordar que los expertos ya se adentraron en el hallazgo el pasado sábado, cuando pudieron recoger diferentes datos para elaborar el informe final que esclarecerá el origen de la galería, en la que cabe una persona de pie en algunos tramos, mientras que otros siguen inundados, de cara a estimar su valor y la actuación que se debe acometer.

En este sentido, el departamento de Obras está valorando ya la posibilidad de cortar el tráfico de la vía que discurre justo por encima del hallazgo y que comunica la Rúa do Campo do Cruceiro do Gaio con la rúa do Pombal, dado que los expertos comprobaron que al paso de vehículos se producen vibraciones que podrían producir más derrumbes en la galería.

El Concello es prudente a la hora afirmar el origen del pasadizo y prefiere esperar a conocer el resultado del estudio de los técnicos para pronunciarse oficialmente sobre el proceder en la zona. Por el momento, los técnicos indicaron que los trabajos de reparación del talud de O Pombal pueden continuar mientras no interfieran en el proceso de investigación. Asimismo, desde Raxoi señalan que de confirmarse que la gruta tiene un valor histórico o patrimonial no se dudará en buscar vías de manera inmediata para ponerla en valor.

Cabe recordar que algunos expertos, como el arquitecto Carlos Sánchez-Montaña, sostienen que hay muchas posibilidades de que se trate de un acueducto romano del siglo primero después de Cristo; una red de desagüe de la escorrentía de Santa Susana hacia el río Sarela. En este caso, el Concello estudiará un nuevo plan para poner la estructura en valor, como se ha hecho con otros hallazgos similares.