Enésimo robo en los garajes del barrio de Santa Marta

Santiago. Brañas de Sar, As Cancelas, Altiboia, Santa Marta.. Son solo algunos de los puntos de la ciudad en los que en las últimas semanas se han registrado una serie de robos en el interior de los vehículos aparcados en varias calles de estos barrios, e incluso también en el interior de los garajes. Una situación que no cesa, puesto que en la jornada de este martes los cacos también entraron en la zona de aparcamiento de uno de los edificios situados en la rúa Arribadas, en Volta de Castro. Este suceso se produjo solo una semana después de que este tipo de incidentes se registrasen en el parquin de Brañas de Sar, en la rúa do Sar, donde varios coches amanecieron, en la madrugada del 4 de abril, con los cristales rotos, además de otros destrozos.

La mayor parte de los vehículos afectados presentaban las ventanillas delanteras destrozadas, así como señales visibles de haber sido revuelto su interior. En otros casos, el destrozo fue más allá, afectando a los retrovisores o a las piezas de unión de las ventanas con las puertas. Los cristales rotos en el interior de los coches, así como en el suelo, daban cuenta de lo ocurrido durante la madrugada.

Asimismo, en los últimos meses el aparcamiento de Altiboia también fue uno de los escenarios en el que pusieron el foco los ladrones, que se dedicaron a asaltar durante varios noches los vehículos allí aparcados, con cerca de una decena de denuncias en pocos días. También en la rúa Emilia Pardo Bazán, en el barrio de Santa Marta, sufrió esta situación. Ante esta oleada de robos, la Policía ha abierto una investigación para detener al autor o autores de estos hechos delictivos.

Asimismo, en la lista de peticiones de los vecinos de esta zona de la capital gallega se enumeran, tal y como indicaron desde del grupo municipal del PP en las últimas semanas, “entre as cuestións máis próximas, unha maior vixilancia policial nalgún punto concreto, coa posible asistencia dos servizos sociais pola presenza de persoas supostamente relacionadas co consumo e tráfico de estupefacientes”.