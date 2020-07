Enfado de usuarios de la ORA por la invasión de caravanas en el Campus

El Campus Vida se ha convertido en las últimas semanas en una especie de camping improvisado. Usuarios habituales de la ORA se han puesto en contacto con este diario para denunciar la presencia de numerosas autocaravanas en plazas de aparcamiento que, en teoría, no están destinadas al estacionamiento de viviendas rodantes. “Desde cando o Campus Sur é un parking de caravanas? Cada día hai máis”, denuncia una residente en el área metropolitana que cada mañana se desplaza a trabajar a la capital gallega, donde estaciona su turismo en el área universitaria, puesto que ofrece servicio de ORA de larga duración.

La joven asegura que a medida que avanza el verano la llegada de roulottes al Campus va en aumento y que se notó mucho con el inicio de las fiestas del Apóstol. Aparcan en la zona azul y, aunque por el momento no se ha detectado que desplieguen bártulos en el exterior, su presencia genera malestar entre los usuarios habituales de esta zona de aparcamiento, sobre todo, porque observan que con frecuencia se hace difícil encontrar sitio para estacionar.

Otro usuario de este servicio que también se puso en contacto con este periódico para denunciar lo que considera “un abuso”, no se explica “por qué el Ayuntamiento no toma medidas para evitar que los autocaravanistas se apoderen de un espacio que no está reservado para ellos, puesto que en Santiago existe un recinto que está acondicionado para este fin y también hay camping donde se pueden instalar durante su estancia en la ciudad”.

En cuanto al recinto municipal, se refiere a la explanada habilitada en Salgueiriños, con capacidad para cien vehículos de este tipo, según se recoge en la página web de Turismo de Santiago. Este espacio ofrece, además, el servicio de vaciado del depósito de aguas grises y aguas negras; y el llenado del tanque de agua potable. Tiene una tarifa de acceso de 3,50 euros al día, al que se sumarían otros tres por el cambio de las aguas.

Pero es evidente que el recinto de Salgueiriños no tiene nada que ver con el atractivo del Campus Vida, donde además de la sombra que regalan los frondosos árboles del entorno y la paz que se respira en la zona en este época del año con las facultades sin actividad; también beneficia la situación estratégica, puesto que se encuentra a escasos metros de la zona de interés turístico. Está a un paso de todo: tanto del Ensanche como del casco histórico. No obstante, los usuarios habituales de las plazas de estacionamiento de la ORA entienden que no es el lugar para que estos vehículos de grandes dimensiones aparquen varias horas, cuando no durante días.