Enfado monumental de los vecinos de Aríns por la falta de alcantarillado

La rúa da Fontenla, en la parroquia de Aríns, es uno de los muchos lugares del rural de Santiago en el que todavía los vecinos no disponen de red de saneamiento. Es una carencia que afecta a muchísimos compostelanos, y una muestra más de la falta de servicios en muchas zonas rurales de la capital gallega. En el caso concreto de la rúa da Fontenla, el enfado se ha agudizado en los últimos días, después de que los residentes en esta calle, tras muchos años viviendo ahí, comprobasen que a un nuevo vecino sí le han dado el permiso para disponer de servicio de alcantarillado, con lo cual las quejas se han disparado. No entienden que una de las viviendas disfrute de este servicio y las demás no.

En este sentido, están esperando una respuesta por parte del Concello para que tome cartas en el asunto, y evite lo que consideran “un agravio” con el resto de los vecinos en esta zona de la parroquia de Aríns.

A lo largo de los últimos meses, la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago de Compostela (Ferusa) mantiene contactos con el Ayuntamiento para que se lleve a cabo una serie de medidas para dotar a las parroquias de servicios básicos.

Cruz Vázquez, la presidenta, destaca que “o 52,6 % dos 215 núcleos do rural non ten abastecemento de auga, mentres que o 57,7 % carece de saneamento, e un total de 90 aldeas non dispoñen de ningún dos dous”. De hecho, indica que “hai catro parroquias completas –Busto, Carballal, Cesar e Santa Cristina de Fecha, todas elas no norte, nas que non existe ningunha destas infraestruturas esenciais”.

Asimismo, también en el capítulo relativo a la carencia de servicios básicos, desde Ferusa inciden en la importancia de mejorar la gestión de la recogida de basura. “Nalgúns núcleos a recollida de lixo realízase só unha vez por semana”, señala Vázquez, quien añade, además, el mal estado de muchas pistas del rural y la lentitud en las labores de desbroce.

Igualmente, también reivindican “a mellora da conectividade co centro urbano”, para lo cual es necesario, indican, “mellorar o transporte público no relativo a frecuencias e rutas, para adaptalas ás necesidades reais do rural; establecer unha política de descontos en aparcamentos e prazas de estacionamento urbano mentres non exista unha alternativa razoable ao uso do vehículo particular; e garantir unha dotación correctamente planificada de aparcamentos disuasorios”.

Y otro de los grandes déficits del rural de Santiago es la pésima conexión a Internet en pleno siglo XXI. En un contexto como el actual en el que el teletrabajo y las clases online forman parte del escenario cotidiano por la crisis sanitaria, los vecinos se quejan de las dificultades para acceder a la Red, especialmente en muchos puntos de la zona norte. “Hasta 43 aldeas no cuentan con la instalación necesaria para poder disponer de una conexión de garantías para poder realizar una serie de cuestiones que se han vuelto fundamentales por la pandemia”, señala la presidenta, Cruz Vázquez. “En Grixoa, por ejemplo, la desesperación es total. La conexión es pésima e imposibilita completar cualquier tipo de gestión básica a través de Internet”, subraya.