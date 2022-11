Enlázate pola Xustiza planea un documental e un coloquio no Centro Fonseca

Santiago. O Centro Fonseca (rúa Fonseca, 8) acollerá ás 19.30 horas de mañá unha rolda de prensa que ofrecerá Enlázate pola Xustiza, rede de entidades católicas que uniron os seus esforzos en defensa dun modelo de desenvolvemento xusto, solidario e sostible. No acto, de entrada libre ata completar o aforo, terá lugar a proxección do documental La carta, inspirado na encíclica Laudato si do papa Francisco, así coma un coloquio complementario.

As organizacións que integran esta nova rede son Cáritas, Manos Unidas, Confer, Institutos Seculares, REDES e HOAC. Durante os cinco anos da súa traxectoria, Enlázate pola Xustiza promove e traballa segundo a cultura do coidado, tanto do planeta coma das persoas que viven nel, “sendo conscientes de que isto debémolo facer contando con todas as persoas das diferentes culturas para ir construíndo un nosoutros cada vez máis grande”, afirman desde a rede, e para “erradicar a cultura da indiferenza, do rexeitamento e da confrontación que adoita prevalecer hoxe en día”.

Enlázate pola Xustiza ten planificado o seu proxecto ‘Cidadanía Integral’, co que busca realizar incidencia pública e política. Neste contexto proxectarase no acto o documental La Carta, que pretende axudar a entender o problema do cambio climático en toda a súa magnitude e ofrece unha mensaxe de esperanza cos testemuños das persoas participantes invitadas polo papa Francisco. Tamén haberá un coloquio moderado por José Viñas, profesor do IES David Buján, como reflexión fronte as consecuencias do calentamento global e a postura a adoptar fronte a esta realidade. ECG