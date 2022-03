Enoturismo: seis vieiros nos que gozar dos mellores viños galegos

Todo entra mellor cunha boa copa de viño galego, por iso o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, o presidente da Asociación Hostalaría Compostela, Thor Rodríguez, e outros representantes da Corporación inauguraron onte as Rutas Revera Vinum Compostela, un conxunto de itinerarios centrados no enoturismo que poderán ser percorridos dende onte e ata o 27 deste mesmo mes.

Nestas rutas participan un total de 36 bares e restaurantes distribuídos en seis vieiros: Ruta de San Lázaro (A Casa da Viña, A Grella, Bodeguilla de San Lázaro, Mesón de Lázaro, O Afiador e Pedra Santa); Ruta da Cidade Histórica (A fuego lento, A Tuna, Bar Suso, Café Casino, Comovino e Vinoteca Cervantes); Ruta San Pedro – Praza de Abastos (A Ostrería, A Medusa, A Sucursal de Moha, Bicoca, Bodegón Casas Chico, DeLito Espazo Gastronómico e O Dezaseis).

Tamén forman parte da actividade a Ruta San Clemente – Franco (A Lareira, Abellá, La Morena, Marte, Pumar, San Jaime e Ventosela), a Ruta do Ensanche (Café D’Lucía, Café Bar Isla, Cafetería Arosa, Lido e Par6 Bar) e a Ruta de Santa Marta (A Vaquiña, ArteSana Gastrobar, Bodeguilla de Santa Marta, Mera e O Ferro).

Para poder seguir os vieiros, os participantes atoparán na porta dos locais un cartel no que consultar os negocios de cada un dos seis camiños propostos.

Ademais, os catadores recibirán un selo proporcionado polo estabecemento se toman viño con denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida galega.

Por cada ruta rematada, entrarase nun sorteo de diferentes agasallos como lotes de viño con DO galega, visitas ás adegas do Grupo Regina Viarum e a Adegas Terras Gauda; bonos con cata de viños e queixos etc.

Dende Revera Vinum aseguran que “o I Encontro do Viño Galego Revera Vinum pretende dar a coñecer, promover e difundir os viños galegos entre os profesionais do sector, a veciñanza e os turistas que visiten Santiago de Compostela,”. Engaden que a iniciativa busca “crear un punto de encontro para as diferentes adegas e a DO e a IXP galegas, reunidas por primeira vez nun evento así”.

ENTRADAS. O I Encontro do Viño Galego Revera Vinum , do que forman parte as rutas, reunirá no Hotel Monumento San Francisco durante o 22, 23 e 24 de marzo a máis de 180 bodegas na zona expositiva e contará cun túnel do viño con máis de 300 referencias. Desenvolveranse ademais multitude de actividades como catas, mesas redondas, etc. As entradas (15 euros a entrada individual e 30 euros o bono de tres días) poden adquirirse a través da web reveravinum.gal

Este encontro, promovido pola Asociación Hostalaría Compostela e organizado por Escenoset, conta co apoio da Xunta de Galicia, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) e o Concello de Santiago. Tamén conta co patrocinio de Ponte da Boga e Cervezas 1906, Gadis e coa colaboración de Viaqua, Grupo Roig, Cotelga, Novas & Mar, Galicia Calidade, Ternera Gallega, o Concello de O Pino, o CIFP Compostela, o CPR O Raio Verde, Artesanía de Galicia, AllWork, eBullicionar e Renfe, como transporte oficial.

Ademais destas rutas, o Concello de Santiago colabora tamén na posta en marcha doutras dúas actividades paralelas do Revera Vinum. Trátase dunhas Catas con Maridaxe Musical que se desenvolverán o mércores 23 de marzo na Sala Riquela e o sábado 26, na Sala Sónar. As prazas para estas dúas catas que mesturarán viño e música xa están esgotadas.