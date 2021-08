Ensanche compostelano reclamando encanto

En esta gran tarta en forma de estrella que es Compostela, las grandes y mejores tajadas se las lleva la “almendra”. Motivos hay: nadie lo rebate.

Lo que queda al margen, salvando excepciones como algunas brañas, parques y alamedas, parece que no existe y languidece de pena. Es el caso de parte del ensanche compostelano.

Tiene algo de lógica. Fue surgiendo de modo desastrado y difícil resulta remodelarlo. Las arterias principales aun tienen ajetreo y aunque algunos las recuerden con fangos, campos abiertos o arrabales, tienen impresa su historia.

Otras calles, incluso concurridas, ni nos paramos a pensar porqué reciben tales nombres. Una de ellas, conocida por sus comercios y terrazas, tiene sonoro rótulo: Fray Rosendo Salvado. Pero ¿saben quién ha sido tal fraile? No fue uno cualquiera, pese a que justo en Santiago pase tan desapercibido.

Difícil abreviar su intensa vida ya que fue misionero, antropólogo, naturalista, obispo y asesor de los papas Pío IX y León XIII en cuestiones de ecumenismo, relaciones internacionales y geoestrategia, escritor y músico (X. M. Carreira).

Rosendo Salvado y Rotea nació en Tui en 1814. Estudió en el Seminario tudense y en el de Compostela. En S. Martín Pinario profesó como benedictino (1829) y ejerció como organista. Completó estudios musicales en Corias (Asturias) con fray Juan Copa, considerado como mejor organista de la orden benedictina. En La Cava (Nápoles) cursó filosofía, teología y derecho canónico, siendo ordenado sacerdote en 1839. A partir de entonces viajó por Europa, hasta pisar Australia en 1846 como misionero. Pronto fundó la abadía de Nueva Nursia de la que sería su primer abad.

Su desvelo por los aborígenes le llevó a renunciar a los obispados de Puerto Rico y Lugo, y a solicitar de Inglaterra la ciudadanía inglesa para defenderlos con más fuerza de la opresión europea.

Fue un viajero incansable y un hombre entregado a una misión para la que no contaba con medios. Con todo, además del coro de monjes formó otro de niños, una orquesta de cuerda y una banda con instrumentos que trajo de Europa. Todas formadas por aborígenes.

Pese a los cargos recibidos mantuvo el equilibrio entre la austeridad benedictina y los oropeles que le rodeaban.

Hay quien gusta recordarlo por haber introducido en Galicia el cultivo de eucaliptos y acacias. Conocía sus beneficios como buen botánico que era. Aprendía y enseñaba. Le daban y lo compartía.

Su salud fue debilitándose desde su último viaje a Europa, en 1899, falleciendo en Roma en 1900. No obstante, sus restos reposan en la tierra donde tanto hizo, siendo considerado allí como uno de sus más ilustres bienhechores.

Es de destacar su talento musical. No es fácil saber cómo ni de quién adquirió tanta formación ni tanta habilidad para tocar el piano, del que fue todo un virtuoso.

Estaba al tanto de las corrientes musicales de su tiempo. Su música muestra un conocimiento cabal de lo que acontecía en el viejo continente, sin dejar de lado las músicas que le rodeaban, a las que da cabida en su producción compositiva.

Compuso obras sacras y para piano. También hizo adaptaciones de melodías aborígenes como Maquieló: una canción de baile de los australianos occidentales, donde incluye aires de esas músicas lejanas. Su obra conocida se conserva en Nueva Nursia, en El Escorial y en el archivo diocesano de Tui, ciudad de la que nunca se desvinculó.

En 2014, bicentenario de su nacimiento, entre exposiciones, conferencias y otros reconocimientos, se editaron en Santiago tres obras para piano. En el prólogo leemos: Fíxate, benquerido lector, en calquera das tres obras que tes diante: o Gran wals fantástico, a Fantasía, variaciones y final e o Pequeño entretenimiento con aire de marcha. Nelas irás atopando trazos dun boísimo pianismo do século XIX, escrito por un sabio compositor, dotado de elevado coñecemento e alta sensibilidade, que traduce en pentagramas os sentires do tempo seu. Un exemplo da máxima modernidade que existía cando as obras foron compostas por un músico que prefiriu doar todo o que bulía nas ilusións súas soamente o ensino e ao coidado dos que nada tiñan. Loemos por todo iso a frei Rosendo Salvado, músico (E. Jiménez)

Después de estas palabras, aunque no conozcamos mucho sus melodías ¿pisaremos las losas de esa calle santiaguesa del mismo modo? La música, por cierto, está grabada en parte. No queda excusa para no ampliar conocimientos y presumir de una calle tan sonora.

No le haría falta, pero estando en una ciudad donde todo tiene una historia que es reclamo para atraer a tantos foráneos, una simple placa o semejante, daría un poco de lustre a esta calle y sería un bien para un ensanche que también tiene un desconocido encanto.