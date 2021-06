Entra en vigor desde mañá o horario de verán dos buses urbanos

TRANSPORTE PÚBLICO. A partir de mañá, primeiro de xullo, entrarán en vigor os horarios da temporada de verán no transporte urbano. As liñas recuperan os horarios de verán coas reducións habituais deste periodo. Este verán, as liñas 6 e C11 adaptan a súa estrutura horaria para manter as mesmas frecuencias que no inverno. Xa está disponible nos autobuses a modificación de horarios no folleto impreso habitual, e nos vindeiros días realizarase a sustitución da cartelería nas paradas da cidade. Ademais, os veciños tamén teñen toda a información sobre as modificacións na páxina web municipal. ECG