‘Entradas agotadas’, cartel de moda entre los conciertos en Santiago

John Pollón and Friends, con un repertorio de música urbana que abraza el trap, actúan esta noche (00:00 horas) en la sala Malatesta (Rúa de San Lourenzo, 51-53), con entradas a 15 euros ya agotadas, tanto las ordinarias como las de 30 € para acceder a la prueba de sonido (y recibir además una camiseta o pantalón).

El músico berciano crece con el eco de temas como Chocolate, su llave para ser fichado por la multinacional Warner Music.

Dr. Queen, grupo tributo que toca los hits de la mítica formación rock que lideró Freddie Mercury, están hoy (21 h.) en la sala Capitol (Concepción Arenal, 5) con billetes a 22 euros. Centran su actual repertorio en el disco doble Live at Wembley ‘86, icónico en la carrera de Queen.

En clave de pop rock, Shinova darán un concierto el viernes 3 de febrero en la citada Capitol. Giran para presentar el disco, La Buena Suerte pero ya no hay billetes.

Y en ese mismo local, el sábado 4 de febrero (21 h.; 20 e.) tocan los Talco, banda italiana de punk rock. Les acompañará el grupo compostelano Tecor Societário. “Xa tocáramos con eles antes na sala Malatesta, a cousa foi ben e no vindeiro febrerio imos repetir. Vimos de sacar agora o single Vai por vós, o primeiro adianto dun traballo longo que sairá a finais deste 2023”, asegura a EL CORREO Xabi Buxeiro, cantante de esta banda picheleira de folk rock con letra combativa, combo que completan Ares Branco (batería), Iago Verde (gaita), Cipri López (bajo), Roi Maceda (acordeón y Marcos López (guitarra eléctrica).

Y el viernes 10 de febrero, se sube a la Capitol Dani Fernández (20:30 h.), dentro del Tour Incendios.

Como ejemplo del interés en su carrera, el ex componente de Auryn (boy band donde también estaba Blas Cantó) llegará a Santiago con todas las entradas vendidas. Aparte de canciones propias como Bailemos, hace una soberbia versión del tema que da nombre al grupo Supersubmarina (que tocó en este mismo local antes del grave accidente de tráfico truncara su carrera).

Dani presenta el disco Entre las dudas y el azar. Quien firma le vio en vivo hace unos meses y ojo, la banda suena engrasada y él, guitarra eléctrica en mano, sabe líderar un set list pop que destila energía.

El sábado 4 de febrero latirá en la capital el rap político de Los Chikos del Maíz, en Capitol. Son el grupo favorito de Pablo Iglesias y también han agotado ya el papel, igual que la bandaza indie estadounidense Interpol (miércoles 15 de feb.) que viajan con el disco, The Other Side of Make-Believe. Y aquí hará de telonero al dúo Water From Your Eyes.

A la Capitol van el viernes 17 de febrero los madrileños Carolina Durante (fans del bar compostelano Transi). Su punk pop es divertido a rabiar y crece en directo. Hay entradas a 18 euros para verles en un escenario que el 18 F. pisarán Despistaos, que celebran su vigésimo aniversario y venden los boletos a 18 e.

Antes, el viernes 3 de febrero toca Razkin en la sala Moon (República Argentina, nº 35).

Componente de La Fuga, banda cántabra de pop rock, Pedro Fernández Razkin trae un álbum llamado Norte. Y al día siguiente (4 feb.), turno en este mismo local del Ensanche compostelano para el hiphop de Kulto Kultibo (21 h., 15 e). Llegarán de Gipuzkoa con el disco Level.

Y ojo a la frescura de María Jesús y su Hijo, banda de toque bizarro que sobresale en el nuevo underground madrileño con temas como Fiebre, y de quienes tengo buenas referencias. Tocan el viernes 10 de febrero en la Moon.

Los Levitants llegan a la sala Sonar el sábado 11 de febrero con el aval de ser una banda de Subterfuge Records (22 h., 12 euros). Y para fans de la electrónica, hay cita con Bombo A Negras, XL3 el sábado 18 de febrero en Malatesta (12 e.).

¡Ah!, los Anabel Lee, combo punk pop, actúan el sábado 18 de febrero en Casa das Crechas (Vía Sacra, 3), a las 20 h., a 6 euros. A disfrutar.