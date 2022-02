Cuando se cumplen diez días del comienzo de las votaciones para elegir al Árbol Europeo del Año, la lucha por el título parece haberse reducido a tres contendientes, precisamente, tres ‘carballos’: el de Conxo, el de Turgenev y el de Dunin. El ejemplar compostelano lleva sumado un buena cantidad de apoyos, que lo hacen merecedor del tercer lugar de la clasificación, con escaso margen de desventaja respecto al segundo, pero tiene enfrente otro duro rival, un roble polaco de película que se ha distanciado en la cabeza.

El Quercus Robur de Dunin crece, desde hace cuatrocientos años, en el pueblo de Przybudki, al borde del Bosque Primigenio de Bialowieza, uno de los de tierras bajas más conocidos, no sólo en Polonia, sino también en toda Europa. Es considerado como el guardián de esta gran área forestal, siendo uno de los más famosos en un territorio rico en árboles únicos. De hecho, esta importante extensión verde recibe el nombre del Santuario de los Gigantes del Bosque.

El Guardián del Bosque recibió el nombre de Dunin por Janusz Korbel, uno de los fundadores del movimiento ecológico en Polonia, en honor al poeta y dramaturgo bielorruso Wicenty Dunin-Marcinkiewicz.

A mayores de su protagonismo dentro de la citada arboleda, catalogado como monumento natural, tiene una importancia especial para la población local. Así, es un típico punto de encuentro entre los habitantes del municipio, quienes emplean la expresión “do zobaczenia przy d e bie” (“nos vemos en el roble”). Asimismo, su respeto y la admiración radica también en la cantidad de turistas que llegan a esta demarcación del país, llamada la Región Europea de Wisent, para verlo y fotografiarse con él.

Por otra parte, su forma peculiar, en especial, cuando muestra sus ramas sin hojas misteriosamente curvadas, ha servido de inspiración para muchos artistas. Por ejemplo, apareció en la portada del álbum Scenariusz, de la banda folk Hoyraky; así como en la película Big Trees, de la directora Beata Hyzy-Czolpinska, dentro de su serie de reportajes Reading The Forest.

Su reconocido interés también queda patente porque resulta muy común que los recién casados de esta provincia de Podlaskie tomen sus instantáneas de boda con él, dada su poderosa belleza.

En lo que respecta a su elección, este roble inglés, de trece metros de altura y 700 centímetros de circunferencia, en el certamen de su país superó a ciento cincuenta candidatos. Su victoria llegó en una apretada votación con el roble de Lublin, alcanzando los 7380 votos, doscientos cincuenta más que el segundo.

Con todo, no todo son buenas noticias, ya que recientemente ha perdido una de sus ramas y existe el riesgo de que se parta por la mitad. Por ello, los habitantes y las asociaciones medioambientales de la región están luchando por su supervivencia, con iniciativas como la presentación para este premio.

CANDIDATO RUSO. En la segunda posición, con cuatrocientos apoyos más que su compañero de especie de Santiago, está el famoso roble de la finca Spasskoye-Lutovinovo, indisolublemente ligado al nombre de Ivan Sergeevich Turgenev. Desafortunadamente, en noviembre de 2021, este símbolo natural e histórico, que mantuvo el calor de las manos del gran escritor ruso, se cayó como consecuencia de una tormenta.

Para que no se olvide, se ha potenciado la elección de Turgenev, plantado según la leyenda por el propio novelista, para el Tree of the Year, lo que sería un nuevo hito para un ejemplar que ha sido testigo de notables acontecimientos históricos y de la vida de personalidades famosas.

apoyo provincial. Dentro de la campaña impulsada por el Carballo de Conxo para poder vencer a estos dos mastodontes, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, acompañado del alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, visitaron ayer el árbol para escenificar el apoyo del ente provincial a la candidatura compostelana. En el acto también estuvieron los concejales de Medio Rural, José Manuel Pichel, y de Medio Ambiente, Mila Castro, y el diputado Antonio Leira.

Delante del ejemplar, el máximo exponente de la Diputación hizo un llamamiento a votar, ya que “constitúe a punta de lanza dunha intención máis profunda do Concello de apostar pola cara ecolóxica dunha cidade que é a capital de Galicia, na que conflúe toda Europa”.

Por su parte, el primer edil expresó la intención municipal de “mobilizar a centros educativos e universidades para revertir a terceira posición” antes de la finalización de las votaciones, el próximo 28 de febrero, ya que entiende que se encuentran ante una oportunidad para “recuperar unha parte da nosa historia e tomar coñecemento do enorme patrimonio ecolóxico que temos”.

Además, comentó que ya han plantado 3.000 árboles en varias zonas de la capital gallega, con la previsión de llegar a los 19.000 este año.