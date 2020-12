Entrega de firmas de vecinos de Fontiñas contra el mercadillo

Santiago. Vecinos de Fontiñas entregaron al Concello de Santiago las firmas recogidas hasta ahora mediante las cuales exponen las razones para que no se continúe con el mercadillo que se instala los sábados en la rúa París.

La entrega tuvieron que hacerla por correo electrónico debido “a saturación do rexistro xeral presencial do Concello e o non funcionamento do rexistro telemático”, según destacan los vecinos.

Se trata de vecinos de seis bloques de viviendas, con tres mil residentes, que rechazan este mercadilllo “en plena pandemia”, además de quejarse de que agrava el estacionamiento y la movilidad de tráfico, además de suprimir paradas de bus.

Argumentan que la decisión del Concello de instalar el mercadillo en la rúa París “afecta a todo o barrio” y que se tomó de forma “unilateral sin ter en conta a nosa opinión”.

Además, recuerdan que Área Central “dispón dun extenso perímetro interior cuberto para uso comercial, que pode ser un lugar axeitado para acollelo”.

Así, señalan que si el fin del Ayuntamiento es revitalizar Área Central “debe ser no interior do centro, porque para iso foi creado”. Redacción