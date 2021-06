Santiago. Os premios do III Certame Escolar de Podcast Xosé Mosquera Pérez, O vello dos contos, entregáronse o venres no instituto Rosalía de Castro. Os galardoados foron o colexio Mestre Manuel García, de Oia , e o instituto Fontexería, de Muros. O premio especial recaeu no Centro de Educación Especial Saladino Cortizo, de Vigo. ecg