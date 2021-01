Envolver regalos o pasear a enfermos, voluntariado entre los sancionados por botellón

Mientras sus amigos apuraban las últimas copas en febrero de 2020 en O Porrón, uno de los bares más frecuentados por los jóvenes en el casco histórico, Adrián y otros de sus colegas, “que andaban más pelados de pasta”, se llevaron su propia bebida para consumir en el exterior del local. Fue ahí donde la Policía se topó con ellos y les tomó los datos. Uno de los agentes les comentó que no les iban a sancionar pero la multa acabó llegando a sus casas en el mes de septiembre. Los damnificados: Adrián, vecino de Santiago y estudiante de Trabajo Social, y su primo, que reside en Ourense.

TESTIMONIOS. “La multa era de 200 euros, 150 si la pagabas rápido, y después estaba la opción de realizar algún trabajo a la comunidad”, explica Adrián. Él no lo dudó y así fue cómo terminó recibiendo la llamada de Jorge Carballido, uno de los coordinadores de la Unidad Municipal de Atención a la Drogodependencia, el departamento del Concello que se encarga de estos trámites. Él le planteó las opciones existentes, entre las que se encontraba formar parte del equipo de Protección Civil que se encarga de vigilar que no haya aglomeraciones en las puertas de los colegios, especialmente al inicio del curso -momento en el que nuestro protagonista recibió la multa-. La segunda opción era esperar a Navidad para colaborar en la campaña desarrollada durante las últimas semanas por vecinos y voluntarios de Vite. Adrián se decantó por esta vía.

“Ya que perdí el tiempo bebiendo en la calle, al menos ahora lo invierto en algo útil para ayudar a los demás”, incide Adrián. De hecho, su tarea le produjo tanta satisfacción que, después de las dos jornadas marcadas como trabajos a la comunidad, se quedó más tiempo. “Me gustó tanto la experiencia que me quedé como voluntario las siguientes semanas. Yo estudio Trabajo Social y los profesores ya nos habían comentado que si teníamos la oportunidad que hiciésemos algún voluntariado”, añade. En esta tarea no le acompañó su primo, también sancionado, ya que al residir en Ourense no podía venir a Compostela a realizar los trabajos comunitarios, que dependen del concello en el que ocurren los hechos. En su caso, afrontó la sanción económica.

ALZHÉIMER. En este momento, debido a la pandemia, las opciones que se ofrecen a los jóvenes que deciden hacer algún servicio a la comunidad son más reducidas. Anteriormente, existía la posibilidad de acompañar a personas con alzhéimer. Uno de esos voluntarios fue Andrés Corrales, quien resalta la buena relación que se crea. De hecho, igual que le ocurrió a Adrián, una vez finalizado su voluntariado, decidió continuar realizando acompañamiento en los paseos. “Están encantados porque ven outra realidade e séntense útiles. É o que buscamos: que fagan unha pequena reflexión sobre a sanción e que sexa algo produtivo para eles”, explica el coordinador de la UMAD. Jorge Carballido añade que son muchos los que se decantan por esta opción.

La Xunta permite esta posibilidad desde que en 2010 la planteó en el DOG, y hay concellos que se han acogido a ella. Así, en la LEI 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade se estipula: “Traballos ou actividades en beneficio da comunidade: prestación da cooperación persoal non retribuída en determinadas actividades de utilidade pública con interese social e valor educativo tendentes a servir de reparación para a comunidade prexudicada pola previa comisión dunha conduta contraria ás normas vixentes e non supeditada ao logro de intereses económicos ou recompensas inmediatas”.

En el caso de Santiago, la UMAD desarrolla este trabajo desde hace más de seis años. Además de ofrecer el voluntariado para evitar la sanción económica, los implicados reciben una charla del personal técnico y pasan una entrevista de orientación educativa. Las intervenciones de la UMAD no se limitan a las sanciones por el consumo de alcohol. También realizan encuestas periódicamente en institutos compostelanos sobre diferentes materias. En este sentido, detectaron por ejemplo la existencia de un problema creciente de adicción a las apuestas online. De hecho, ya está en marcha la campaña que advierte de sus riesgos.

También realizan actividad en centros escolares como Cinensino, que consiste en la proyección de tres filmes durante el curso escolar a modo de prevención del consumo; así como talleres de educación sexual. En cuanto a la actividad presencial que desarrollan en su sede situada en Salgueiriños, se realizan terapias profesionales con jóvenes de la ciudad que tienen algún problema de adicción y que necesitan la intervención de expertos.