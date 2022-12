Esixen a Bugallo unha maior transparencia na súa xestión municipal

Santiago. O voceiro popular; José Antonio Constenla, presentará no Pleno ordinario deste mes de decembro, unha proposición na que lle esixirá ao goberno municipal que incremente a transparencia e a participación institucional na súa acción, velando polo cumprimento en tempo e forma das normas e códigos de aplicación para o bo goberno municipal e lembrálle ao alcalde que “non pode confundir a súa labor institucional no Concello coa súa labor partidista no partido socialista e debe aumentar a transparencia, sinónimo de cultura democrática, algo que non ten practicado nos últimos catro anos na súa xestión municipal”.

O popular destacou que no Concello de Santiago “sobre todo durante o actual mandato estanse a manter costumes e prácticas” por parte do goberno que dificultan o seguimento de toda a información por parte dos representantes públicos e o conxunto da veciñanza. Neste senso, Constenla insitiu en que esa forma de actuar “protagonizada polo escurantismo aumentou nos últimos meses, xa que o grupo de goberno apura ao máximo os prazos para a entrega de convocatorias e da documentación necesaria para analizar os asuntos a abordar nos plenos e nas comisións informativas. Tamén denunciou a comunicación “a última hora”, cando se envía, de actos institucionais, dentro e fóra do propio consistorio, que semella “ter o claro obxectivo de esconder á oposición ou evitar que os outros grupos da corporación poidan asistir”, así coma irregularidades na transparencia que “inclúen demoras ou incumprimentos no envío de datos e solicitudes de información; a inclinación partidaria das informacións nos soportes institucionais que agachan as iniciativas da oposición, ou o emprego das roldas de prensa para fins partidistas”. ecg