Esixen a clausura do vertedoiro de Grixoa polo problema de salubridade

Santiago. Os veciños da parroquia compostelá de Grixoa mostráronse onte estupefactos ante a solicitude da UTE que xestiona o vertedoiro de Miramontes para que poidan seguir circulando camións de gran tonelaxe polo Camiño do Gandarón. En declaracións aos medios, os veciños sinalan que “non nos estraña que estas empresas pretendan utilizar a lei, pero sen cumprila, para facer outra xogarreta. Cabe lembrar que este recurso é o mesmo que expuxeron con anterioridade e a realidade é que a vía non reúne as condicións e que existe un risco”, como ratificou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Respecto diso, incidiron en que os peritos informaron de que esa vía “non admitía ese tipo de tráfico tan intenso de camións pesados e que por tanto tiña que cortarse”. Así mesmo, sinalan que “non é certo que se pecha a instalación, porque alí poden entrar vehículos de ata 5,5 toneladas, polo tanto poden entrar furgonetas e outros vehículos de menor tamaño”.

A pesar de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, co visto e prace do Supremo, sentenciou que esa vía non é útil para esa circulación, “as empresas que xestionan as instalación levan dous meses facendo caso omiso desa sentenza, que é firme, co agravante de que a administración tamén está estallo a consentir sin que se faga nada para garantir a execución da sentenza firme”.

Pola súa parte, Compostela Aberta reclamou onte “a máxima contundencia” para facer cumprir as sentenzas xudiciais, a última delas do Tribunal Supremo, que impiden o paso de camións de gran tonelaxe pola pista rural de acceso á canteira de Miramontes. O concelleiro Xan Duro mostrou a súa “sorpresa ante o novo enredo” co que a UTE que xestiona o vertedoiro pretende continuar coa súa actividade, e urxiu á Xunta a “exercer as súas competencias e clausurar as instalacións, porque ese será o xeito definitivo de garantir os dereitos da veciñanza da Grixoa”.

O concelleiro de Compostela Aberta lembrou que “o deber das institucións é garantir os dereitos fundamentais da veciñanza, agredidos durante anos pola actividade da canteira”. Para Xan Duro, “é

sorprendente que a UTE que xestiona as instalacións pida agora medidas cautelares para manter a circulación de vehículos pesados, despois de tres anos e medio de litixio xudicial”. O edil lembrou que foron diversas as sentenzas que avalaron a legalidade da resolución para impedir o paso dos camións, que el mesmo asinou durante o pasado mandato municipal, “a última delas a do Tribunal Supremo, en decembro pasado”.

Para Xan Duro, “se a empresa tiña vontade de adoptar medidas para limitar as afectacións á veciñanza polo paso dos vehículos, puido telo feito durante estes tres anos e medio no canto de litigar nos xulgados contra os intereses da cidadanía”. Sostén que “cada vez hai menos escusas para non actuar con contudencia en Miramontes”. Nesa liña, o concelleiro de Compostela Aberta instou á Xunta a clausurar o vertedoiro canto antes para acabar cos problemas de salubridade que, asegurou nas súas declaracións, xera na Grixoa, e a devolver a zona ao seu estado orixinal. ECG