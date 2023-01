Esixen o cumprimento dos dereitos laborais das traballadoras do SAF

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, mantivo un encontro con traballadoras do Servizo de Axuda do Fogar no que se comprometeu a trasladar ao Pleno as súas reivindicacións en canto á necesidade de que a empresa concesionaria suba o 6,5% salarial polo incremento do IPC, ademais de facer efectiva a zonificación e a identificación persoal no sistema de fichaxe para dar conta do labor realizado de xeito personalizado, cos obxectivos de contribuír á coordinación e de ofrecer un mellor servizo á veciñanza.

Na xuntanza, o colectivo explicou que no mes de decembro cobraron un salario mileurista pola xornada completa porque a empresa concesionaria non só non lles aplica a suba do 6,5% do IPC, senón que retirou o 3,1% que comezara a pagarlles desde o pasado mes de abril, co que están a cobrar o mesmo que en 2020, unhas condicións que se agravan para moitas das traballadoras que teñen xornada parcial.

Reclaman tamén a necesidade de facer efectiva a zonificación do territorio e a reorganización da distribución horaria co fin de optimizar o tempo dos desprazamentos. “Na actualidade son 198 traballadoras que deben acudir a todos os fogares asignados e, pola mala planificación, ás veces a atención non é a debida”, sinala o colectivo. Ademais, demandan que o sistema de fichaxe Cibersat inclúa unha identificación personalizada dos traballos realizados, para atribuírlles as tarefas e dar conta dos fogares atendidos e da súa localización xeográfica.

Propoñen, polo tanto, que se coñezan os resultados da realización da auditoría comprometida para facerlle un seguimento á empresa concesionaria co fin de que cumpra o contrato. “Traballadoras que se din esenciais non merecen esta precariedade e unhas condicións laborais que non son as idóneas para desenvolver tarefas con colectivos de especial protección”, sentenciou Goretti Sanmartín. ecg