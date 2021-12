Esixen unha campaña de dinamización para as tendas e a hostalería

Santiago. A concelleira popular María Antón presentará unha moción no Pleno ordinario na que lle reclama ao goberno local que desenvolva unha ampla campaña de dinamización comercial e hostaleira para os negocios da rúa do barrio de San Pedro-Concheiros e a súa contorna, co fin de atenuar as graves consecuencias que está a ocasionar a demora no remate das obras de reurbanización.

Para a popular, este plan debe poñerse en marcha xusto cando se rematen as obras, ao tempo que se debe elaborar e executar, á maior brevidade, un plan de mobilidade para a zona, que garanta unha cómoda e segura accesibilidade para peóns e vehículos no citado ámbito.

María Antón subliña que a sucesión de cambios, contratempos, demoras, prórrogas e as continuadas improvisacións e faltas de atención ás demandas da veciñanza nas obras de reurbanización desta zona están a converter o que debería ser unha mellora de aceptación xeneralizada, coa asunción dos inevitables inconvenientes que toda obra pública comporta, nun motivo de discordia, de rexeitamento e de enfado dunha gran parte de residentes que non comprenden a actitude soberbia e contumaz do concelleiro responsable e do propio alcalde ante as reiteradas e maioritarias queixas e demandas no desenvolvemento e execución dos traballos.

“A maiores dunha afección directa aos residentes de Concheiros, a prolongación das obras está a ocasionar negativas consecuencias en toda a súa contorna”, concreta. ECG