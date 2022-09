Santiago. O festival Espazos Sonoros rematará hoxe cunha sesión de clausura na capital galega, que terá lugar no Mosteiro de San Paio de Antealtares a partir das 20.30 horas. Será co concerto de Favola D´Argo, que coma en cada actuación do festival, será gratuito e de entrada libre ata completar aforo. V.Álvarez