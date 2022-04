Espazos urbanos, proxecto Peleteiro, grandes contratos pendentes, fenda dixital ou vivenda, entre os obxectivos prioritarios de Bugallo

O Pleno da Corporación de Santiago celebrou este sábado 23 de abril o debate do estado do municipio, que volveu á presencialidade logo de que o ano pasado a pandemia obrigase a facelo de forma telemática. O rexedor compostelán, Xosé Sánchez Bugallo, fixo un repaso á xestión municipal ao longo de 2021 (pode ver aquí o discurso completo) e reafirmouse nos retos marcados para o 2022, a pesar “desta crise, que nos está obrigando a reestruturar a nosa orde de prioridades”, pero que “non altera os obxectivos fundamentais que tiñamos marcados”. Entre eles, a posta en marcha dunha Oficina de atención ao usuario para facilitar a tramitación electrónica, a remodelación de espazos urbanos deteriorados como o eixo Porta do Camiño-praza de Galicia; ou continuar avanzando nos documentos que marcarán a folla de ruta a seguir pola cidade: a Axenda 2030 e o plan Compostela 2021-2032 nacido no seo do Real Padroado.

Sánchez Bugallo comezou a súa intervención trasladando o pésame e a solidariedade dos membros da Corporación coas familias, amigos e compañeiros dos composteláns e compostelás falecidos a consecuencia da COVID 19, pandemia que obrigou o Concello a “dar resposta ás necesidades máis perentorias da sociedade, e fíxoo actuando en tres eixos fundamentais: apoio ás persoas en situación máis vulnerable; apoio decidido aos sectores económicos máis gravemente afectados; e mantemento dos servizos públicos en circunstancias moi diferentes ás que viñan sendo habituais”.

Salientou nestes campos o reforzo dos dispositivos de Servizos Sociais, que incorporaron dous profesionais máis para apoio nos trámites da Ordenanza de garantía básica cidadá e do Servizo de Axuda no Fogar que, sumados ás 9 incorporacións do ano 2020, permitiron incrementar o persoal deste servizo de 17 persoas en 2019 a 28 no ano 2021; a realización do novo contrato do SAF, cunha suba no seu orzamento de 1.979.666 euros/ano a 3.080.048; ou a posta en marcha do Servizo Municipal de Urxencias Sociais (SEMUS), en colaboración coa Cruz Vermella.

No ámbito socioeconómico, repasou as axudas artelladas para soster os sectores económicos máis directamente prexudicacos pola crise: comercio, turismo, hostalería e cultura; e lembrou os “esforzos realizados, co incremento de custos correspondentes, en materias como comedores escolares, limpeza de centros educativos ou servizo de transporte público urbano”. Sánchez Bugallo avanzou a posibilidade de pór en marcha un terceiro plan de reactivación económica financiado con 3 millóns de euros con cargo ao remanente de tesourería.

OBXECTIVOS PRIORITARIOS. Tamén deu conta do estado dos obxectivos prioritarios marcados polos grupos politicos e o Foro Civíco, que tomaron forma de acordo plenario en xuño de 2019: a industrialización, a Estación Intermodal; as infraestruturas A54, Orbital e Orbitaliño; a EDAR e a reforma e modernización da Administración Local. Sobre a primeira, Sánchez Bugallo salientou os pasos dados na posta en marcha do Biopolo: “a declaración como proxecto de interese xeral municipal; a elaboración e aprobación do estudo de detalle para o seu establecemento na parcela municipal da Sionlla; a cesión de 14.000 metros cadrados de parcela municipal a Sionlla-Biotech para a construción do centro; a concesión da licenza de obras e o inicio das mesmas por parte de Sionlla-Biotech”, así como a “a adquisición da maioría das accións de UNINOVA e a conversión da mesma en medio propio do Concello de Santiago”. Esto último posibilitaralle acometer “tres importantes encargos por parte do Concello, que lle permitirán afondar no seu papel de entidade promotora da innovación empresarial e do emprendemento”: prestación de asesoramento a persoas, equipos ou empresas e posta en marcha dun servizo de apoio á creación de postos de traballo a través do emprendemento; acompañamento dos proxectos do living lab no marco do proxecto Smartiago para garantir a correcta xestión e transferencia do coñecemento; e asumir a responsabilidade da oficina técnica de xestión do proxecto da Plataforma Loxística de Última Milla”.

Fixo repaso tamén da situación actual das infraestruturas e da EDAR e, no caso da reforma e modernización da Administración Local, anunciou que “crearemos un centro de operación de seguridade e ampliaremos o centro de proceso de datos”, así como a posta en marcha dunha tarxeta cidadá e dunha APP do Concello que integre todo tipo de servizos municipais.

PREVISIÓNS. Aínda que as consecuencias que se derivarán da guerra en Ucraína e as dunha pandemia que “non podemos dar por rematada” van afectar á xestión municipal, “de ningún xeito quere dicir que debamos renunciar aos obxectivos específicos e aos proxectos de cidade”. Entre eles, Sánchez Bugallo sinalou como prioritarios para o futuro de Santiago “a Axenda 2030 e o Plan 2021-2032 subscrito polas tres administracións no seo do Real Padroado de Santiago; o proxecto Peleteiro; os grandes contratos pendentes ou a política de vivenda e rehabilitación”.

Dentro destas previsions, Sánchez Bugallo resaltou a intención municipal de seguir transformando “espazos urbanos inicialmente configurados como estradas e reconvertidas en grandes avenidas urbanas” como San Lázaro, avenida de Lugo, Hórreo, Romero Donallo, Choupana, Santa Marta, Galeras, Mestre Mateo ou Vista Alegre. “Ao noso entender”, tocaríalle agora “á entrada do Castiñeiriño, desde a rotonda ata a rúa Amor Ruibal, e, por suposto, ao eixo central da cidade desde a rúa Basquiños ata Rosalía de Castro, sendo especialmente prioritaria a transformación e adecuación do tramo comprendido entre Porta do Camiño e a Praza de Galicia”.

No que se refire ao primeiro caso, “desde o goberno municipal están a encargarse os estudos técnicos necesarios para concorrer a unha próxima convocatoria de fondos Next Generation”, indicou, e en canto ao segundo, “e con respecto ás rúas Virxe da Cerca e Fonte de San Antonio, a intención do goberno municipal é asinar un convenio coa fundación RIA, presidida polo arquitecto David Chipperfield, para a realización dun estudo previo que tamén debe incorporar a súa relación coa praza de Galicia.

Tamén salientou como obxectivo do Concello a superación da fenda dixital co fin de evitar que unha parte importante da poboación “coincidente coa de maior idade” se quede fóra do sistema. Para iso, “o goberno ten previsto licitar e adxudicar a posta en marcha dun centro de atención ao usuario, dotado con máis recursos, horario presencial de mañá e tarde e soporte a incidencias en modalidade 24x7”.

Antes do peche do pleno por parte do rexedor, a primeira intervención do alcalde someteuse a debate por parte dos grupos. Interviron, de menor a maior representación, os catro partidos presentes no Pleno. Falaron, respectivamente, Goretti Sanmartín, polo BNG; Marta Lois, por Compostela Aberta; Alejandro Sánchez-Brunete, polo PP; e Sindo Guinarte, polo PSOE. Estes mesmos voceiros municipais fixeron uso dunha segunda quenda, para finalmente pechar o alcalde o debate coa súa réplica.

SÁNCHEZ-BRUNETE (PP). O portavoz do Grupo Municipal Popular, Alejandro Sánchez-Brunete, definiu este sábado, no Debate sobre o estado do municipio, ao Goberno de Sánchez Bugallo como un Goberno decepcionante. Sánchez-Brunete remarcou que o que o Goberno ten feito “é pouco, pobre, a ritmo lento, e entreverao de neglixencias”. O popular insistiu en que “o que nos presenta non parece resistir un mínimo contraste co que se espera do alcalde da capital de Galicia, e é que dispón duns resortes, duns poderes, financeiros, xurídicos e ata simbólicos dos que se debería derivar moito máis que o magro relato que nos presentou”. Ironizou tamén sobre un “lapsus” do alcalde na súa intervención, quen “esqueceu” referirse “ao pretendido maior logro do seu mandato: o anuncio dos 282 millóns de euros cos que ía contar o Consorcio nos próximos anos”, para Sánchez-Brunete, “o anuncio é o seu maior logro -pura propaganda fraudulenta”.

Durante a súa intervención o portavoz popular lembroulle ao alcalde que a realidade da cidade é moi distinta á que pinta o dirixente socialista, no 2022 estamos ante un Santiago onde volve rexurdir os problemas do ocio nocturno, motivado “por unha nefasta política de concesión de licencias”; onde existe desconfianza nun transporte público destartalado e cuns paneis informativos que no funcionan; o cidadán segue pasando “por diante do esqueleto de cemento dun parque de bombeiros nunca concluído”; segue sufrindo a falta de aparcamento; vese desesperado polo retraso no abono das becas de material escolar ou para a obtención dunha licenza para os emprendedores que afrontan gastos de aluguer sen poder realizar a súa actividade, os mesmos meses de demora que acumula un pequeno empresario para cobrar as facturas a un Concello que acumula decenas de millóns de euros nos bancos.

Sánchez-Brunete remarcou que tampouco este Goberno local foi quen de arranxar as rúas composteláns, cunha mala iluminación, cos contedores de lixo que “seguen sen repoñerse, sen ter un Plan de mobilidade, sen política turística, cun proxecto como Smatiago sen desenvolver e así con innumerables de cousas máis. Os composteláns continúan sen ter máis opcións de traballo que na “hostalería ou preparar oposicións, nunha cidade que é capital do coñecemento e que posúe unhas inmellorables condicións para a captación de inversión”, seguen sen poder resolver dúbidas sobre o que se pode facer ou non no casco histórico e os contribuíntes continúan a facer colas para poder “abonar uns tributos que esixirán unha reforma para garantir a xustiza fiscal”.

No seu discurso, Alejandro Sánchez-Brunete interpelou ao alcalde por se tiña merecido voltar á política para facer ben pouco, cando dispón ao ano dunha cantidade que se aproxima aos 200 millóns de euros procedentes do orzamento, da incorporación de remanentes, do propio orzamento do Consorcio e de tarifas millonarias, como as da auga ou as do transporte urbano, que sen integrar o orzamento posibilitan a prestación de servizos públicos obrigatorios e contando dun amplo número de funcionarios e de empresas auxiliares encargadas de facer estudos e traballos técnicos; ademais de amplísimas potestades que a lei lle atribúe para remover obstáculos: potestades fiscais, urbanísticas; para o fomento e de ordenación. Así mesmo, Sánchez-Brunete lembrou que o ano pasado fixera un discurso sobre a idea de que “o alcalde reinaba pero no gobernaba”; e, neste caso, dixo “teño que matizar algo no seu descargo: é de que nin de Goberno dispón”.

MARTA LOIS (CA). A portavoz municipal de Compostela Aberta lamentou “os tres anos perdidos deste Goberno” no Pleno sobre o debate do estado do municipio

portavoz municipal de Compostela Aberta reiterou hoxe que “o de Bugallo é un Goberno que só vive de rendas, de recoller o sementado no anterior mandato, falto de propostas, que ten demostrado amplamente a súa nula capacidade de xestión e que só saca matrícula de honra na materia da soberbia”. No Pleno do debate sobre o estado do municipio, Marta Lois incidiu en que “o mandato de Bugallo está finiquitado e a veciñanza está xa moi cansa das formas do pasado e dos tres anos perdidos por este alcalde”.

A portavoz de Compostela Aberta comezou a súa intervención recoñecendo “a difícil situación de crise global na que nos atopamos, por mor da pandemia e da crise enerxética”, e advertiu que, nesta situación “o Concello debe estar centrado nas necesidades da xente, e iso require escoitala e atender as súas demandas”. Para Marta Lois, “precisamente nesta materia do diálogo e da escoita activa é na que está a suspender Bugallo, mentres que saca matrícula de honra en soberbia, mesmo con derivas autoritarias das que tamén se contaxian determinados concelleiros”. Marta Lois lamentou que “Bugallo non cre na democracia real, porque para el abonda con votar cada catro anos”. A portavoz municipal de Compostela Aberta sinalou que “nisto é precisamente no que se nota que volveu Bugallo, como ben sabe a veciñanza de Fontiñas, a de Brandía que ve como lle constrúen unha gasolineira diante das casa, a do Ensanche á que lle quere impoñer unha solución para Peleteiro, á de Meixonfrío onde quere construir unha plataforma loxística da que non deu explicacións, a do barrio de San Pedro que segue sen saber cando van rematar as obras de Concheiros”.

A concelleira de CA incidiu en que “a volta de Bugallo tamén se nota nos seus milagres: que o intercambiador pasara a ser unha verdadeira intermodal, que o viario Clara Campoamor pasara a ser óptimo, que a EDAR pasara a ser un proxecto eficiente, ou que o contrato dos comedores fora o mellor posible”. Tamén lembrou os grandes logros de Bugallo: duplicar o gasto en contratos menores, cumprir o período medio de pago a proveedores só en 6 meses de 31, ou acadar récord en licitacións desertas”.

A portavoz municipal de Compostela Aberta aproveitou tamén para sinalar os retos aos que se enfronta Santiago, “e que requiren un goberno con propostas de futuro”. Marta Lois lamentou que se perderan oportunidades como a da nova licitación do lixo ou do servizo de transporte, e incidiu en que urxen medidas para atender problemáticas como as do emprego, a vivenda, a gobernanza do turismo, e as políticas sociais. A concelleira concluiu sinalando que “Compostela non pode perder máis tempo, porque os retos que temos por diante son moi esixentes, e non valen as receitas do pasado que Bugallo e este PSOE representan”.

GORETTI SANMARTÍN (BNG). A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, no Pleno do Debate do Estado do Concello, afirmou que “o tempo deste Goberno, deste alcalde, xa pasou; pois iso foi o que el mesmo dixo ao afirmar que o que non se facía no primeiro ano de mandato non se facía”. “Case 3 anos despois do inicio do seu mandato é ben coñecido o seu escapismo e a falta de resposta aos problemas de Santiago”, engadiu. Así, cualificou a xestión do grupo de Goberno do PSOE como “facedores dun Santiago acomplexado, cativo e ruín”, afirmou, “que non pensa nunha Compostela en grande, luminosa, capital, unha cidade universitaria, industrial, turística si, mais viva e pensada para a cidadanía, innovadora, moderna, aberta e culta. Santiago é onde se garda a memoria do País e, por tanto, debe ter referencialidade para construír o seu futuro”. Segundo explicou, este Goberno caracterizouse neste último ano “pola soberbia, a falta de diálogo interno, entre o propio grupo de goberno e externo cos grupos da oposición e coa veciñanza, pola carencia de autocrítica e polo pasotismo”. “E iso case sempre vai da man dunha mala xestión”, indicou.

Este ano foi o ano das obras, segundo o definiu o propio Goberno, o ano en que botaron peito e en que se fartaron de presumir dunhas obras pesimamente xestionadas que continúan a causarlle graves problemas á veciñanza. Referiuse, así, aos problemas e atrasos nas obras dos Concheiros, ás do muro do Pombal, do Hórreo, do proxecto de Intermodal non deseñado para a choiva de Compostela, ás do Orbitaliño e ás da Xunta nos Camiños de Santiago. Así, lembrou que o BNG solicitou a reprobación do concelleiro de Obras, pola pésima xestión e pola falta de diálogo veciñal, unha reprobación que contou co visto e prace da maioría da Corporación.

O 5 de xuño de 2020 anunciouse o Plan de Contratación do Concello de Santiago, con 113 contratos por un valor próximo aos 800 millóns de euros, mais case dous anos despois ten case todos os deberes pendentes. Referiuse ao contrato de transporte, con autobuses que caen a cachos, falta de liñas e frecuencias, imposibilidade de garantir a accesibilidade para persoas con mobilidade reducida; ao contrato da auga, ás pistas de pádel, ao servizo de limpeza das dependencias municipais, ao matadoiro, ao servizo de limpeza e conserxaría dos CEIP, ao que se suma o acontecido cos dos centros socioculturais en folga.

Este tamén foi o terceiro ano de mandato de Bugallo en que continuou sen cumprir a promesa electoral de solucionar o tema de Peleteiro, pois o que ían ser 3 meses xa pasa de 3 anos. Sinalou que o BNG propuxo, con intención construtiva, despois de falar coa veciñanza afectada, unha terceira vía para saír dunha situación irresolúbel e achar a fórmula que menos prexudicase o conxunto da veciñanza. Goretti Sanmartín aludiu á falta de diálogo, como aconteceu coa praza de abastos e cun proceso de peonalización feito sen diálogo previo e sen ofrecer alternativas. Nas súas intervencións no Pleno ficou claro que o mercado lles sobra, como tamén lles sobran o Mercado de gando de Amio e o rural.

Cuestionou tamén o anuncio por parte do alcalde da Plataforma loxística de transporte de mercadorías en Mallou, sen diálogo ningún coa veciñanza de Meixonfrío, que se opón a este proxecto de xeito unánime. Nese lugar, o BNG presentara no Pleno unha proposta da veciñanza para que fose unha zona multiusos: campo da festa e zona deportiva, que foi aprobada. Deste xeito, lembrou que o BNG propuxo que cada certo tempo o Pleno fixese un seguimento das iniciativas aprobadas, porque non cumpren con case nada. O PSOE leva, no que vai de mandato, 197 abstencións nos 28 plenos ordinarios, unha media de 7 abstencións por Pleno. Foron 87 nos plenos de 2021 e non levan camiño de facer propósito de emenda porque no pasado do mes de marzo bateron o récord, con 15 abstencións nun Pleno.

Como tampouco cumpren nin en responder as queixas da cidadanía que se dirixe á xestión do Goberno a través da Comisión de Queixas e Suxestións. En canto aos consellos de participación cidadá, só convocaron o de Saúde, hai que recoñecelo, e o de Persoas maiores. Nin activaron o Consello de Relacións Veciñais nin o de Educación, tras negárense a asumir as peticións das ANPA e continuar sen lle dar relevancia a unha área desde as que máis se pode facer por transformar a realidade. Iso si, continúan sen modificar o modelo de comedores a prol da proximidade. Destacou tamén que se negaron a crear un Plan de emprego xuvenil, cando diminúe a calidade de emprego e durante a pandemia afloraron as consecuencias da economía somerxida que afecta, principalmente, a mulleres.

Definiu como “hipocrisía” a creación dun Consello de Memoria histórica mais só para facer o acto formal de preconstitución, logo de que o BNG presentase unha proposición para crear unha Comisión especial de memoria histórica en setembro de 2019. Ademais, referiuse a que a administración electrónica “é un calvario para a veciñanza, con centos de incidencias e con persoas que teñen que recorrer a xestorías para realizar os seus trámites administrativos, algo intolerábel; ademais da existencia de teléfonos fantasmas, que se anuncian mais non existen”. Non cumpriron co período medio de pago a provedores, que de xaneiro a setembro de 2021, o publicado até agora, está nunha media de 47,13 días, moi por riba dos 30 días que marca a lexislación, co problema que iso supón para a economía de pequenas e medianas empresas. “O seu tempo xa pasou, señor Bugallo; vostede xa se presentou a unhas eleccións como o salvador necesario e xa demostrou que vostede e o seu equipo, que o PSOE local, non é capaz de mellorar a xestión do Concello”, indicou.