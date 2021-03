“Esta pandemia me va a dejar sin ahorros, pero me ha llenado de tiempo para experimentar”

Si algo tienen en común las personas que consiguen llegar alto es la pasión que ponen su trabajo. De las palabras de la exitosa cocinera compostelana Lucía Freitas se desprende vocación, superación y esfuerzo a partes iguales. En la prestigiosa lista de Estrellas Michelin desde 2018 con A Tafona, su restaurante emblema permanece cerrado a la espera de que lleguen tiempos mejores. Su otro establecimiento en Compostela, Lume, intenta aguantar el tipo.

¿Cómo afecta la pandemia a restaurantes como los tuyos, en el podio de la hostelería de Santiago?

Pues con bastantes créditos pendientes por las reformas, porque tanto A Tafona como Lume fueron obras muy caras; seguimos pagando los alquileres, y tiramos del crédito ICO. Si no hubiese conseguido la Estrella Michelin, que me permitió ahorrar todo este tiempo, ahora no estaría abierta. Teníamos lista de espera, tengo patrocinadores, hago I+D de locales y productos... Sin la Estrella todo eso no abría llegado.

Tú también has tenido que transformarte, centrándote en la comida para llevar, y convirtiéndote tú misma en repartidora.

Apostamos por el delivery, que ha llegado para quedarse, con una línea de hamburguesas, curry de fabas de Lourenzá, chocos, churrasco a baja temperatura y pasado por las brasas, perrito caliente con chorizo blanco... Hasta hace unos días iba yo misma repartiendo con la moto. Desarrollamos una App propia, llamada Lucía Freitas, con gama de helados, en Navidad con turrones...

¿Qué cara se le queda al cliente cuando abren la puerta de su casa y les aparece Lucía Freitas?

Se quedaban muy sorprendidos y me transmitían su agradecimiento y su ánimo, y me invitaban a entrar. Alguno, claro, te abría con el pijama de Mickey Mouse y se quedaba muerto –ríe–. A la Estrella Michelín te lleva el hecho de ser un enfermo de la perfección pero, por lo demás, soy una persona normal y corriente. Me permitió ponerme en la piel de los repartidores, ver a mis clientes, fue algo muy grande.

¿Qué te dejó el confinamiento que vivimos en cuanto a experimentación culinaria?

El mejor menú que he tenido en 12 años con A Tafona surgió tras el confinamiento. Se llama Sinergia, y es en honor a los pequeños productores con los que trabajo: Galo Celta, Terras da Mariña, Ánades Galicia. Si algo tengo a día de hoy es que mi situación me permite hacer eso. Además, no hemos parado de trabajar, es lo positivo que le veo. Antes cogías mi agenda y no había hueco en dos meses. La pandemia me ha dado tiempo para mi hijo, potenciar la huerta, hacer turrones para vender por primera vez...

Tu mensaje es de positividad, pero las pérdidas son cuantiosas.

Claro, son muchos miles de euros a final de mes. Pero pese a que pierda los ahorros y esté endeudada, prefiero ser positiva siempre.

¿Tienes a personas en ERTE?

Evidentemente, y es duro porque somos una familia. En Lume tengo a siete personas dando de comer en interior, y otras siete en terraza, con dos y una de media jornada en ERTE. En A Tafona hasta mayo o junio no abriremos por que abrir puede suponer el cierre de todo. En un restaurante como A Tafona tienes que saber que tendrás asegurados los comensales porque requiere muchas manos trabajando; y que vas a poder dar dos servicios. Tenga a dos clientes o 25 necesito a todo mi equipo. Son menús de 22 pases, cada plato tiene ocho o nueve técnicas. Otras cocinas con Estrella tienen 25 personas, nosotros seis.

¿Qué mensaje le mandas a los pequeños hosteleros que están ahogados con la situación?

Todos lo estamos, pero tenemos que ser positivos, aunque en ciertos casos es muy difícil. Hace años tenía un restaurante de menú del día y a veces no tenía ni para comprar vino para el día siguiente. Vivía con la angustia de tener una mano delante y la otra detrás. De hecho, hace ocho años era muy negativa. Por eso pienso que es importante tener la mente ocupada, diversificar tus actividades, psicológicamente hay que seguir teniendo ilusión por algo. Todos tenemos inseguridades, pero hay que enfrentarse a ellas.

Con el 8 de Marzo presente, ¿cómo es posible la conciliación al nivel en el que te mueves tú?

Es el gran problema de las mujeres en la hostelería. Si te fijas, antes había más mujeres en Galicia con Estrella, cuando la mayoría de restaurantes tenía una cocina más tradicional. Tenía lógica tener una dueña al frente, y que sus hijos creciesen alrededor de un fogón. La cocina moderna, en cambio, implica más horas, más técnica, más elaboración y no puedes tener a tu hijo dando vueltas. Es incompatible con tener una familia desde el punto de vista de la mujer, para los padres es distinto. Son padres, como digo yo, de lunes a martes, que pueden descansar. Pero para una mujer eso no es factible, y yo lo viví con la lactancia. Me duró un mes la leche. Los dos primeros años de mi hijo, hasta que me dieron la Estrella, fueron muy difíciles. Era imposible, o trabajaba 14 horas al día o cerraba.

¿Por eso hay menos mujeres al frente de los proyectos?

Claro, yo tengo recuerdos de estar dando el pecho con las lágrimas cayendo. Es duro. Hay tan pocas mujeres en lo alto porque no tienen su restaurante. A pocas se les da la oportunidad de ser jefas de cocina, que es lo que te da fuerza para emprender. La única cosa que echa para atrás a los empresarios es la maternidad, no a todos, pero lo fácil es contratar a un hombre porque piensas que son los que te pueden dar el 100 %. Si necesitas empleados que estén dispuestos a jornadas muy largas, en hostelería nunca habrá igualdad. En mi restaurante sí hay más mujeres que hombres.