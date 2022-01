“Estamos creando una nueva sede social y un centro de formación pionero en España”

¿Cómo se encuentra el grupo empresarial Babío en la actualidad y cuántas empresas controla?

El grupo Babío tiene una cabecera, y de ahí dependen varias empresas. Una es Viba-In, que gestiona el ámbito patrimonial y cuenta en la actualidad con más de 80.000 metros en en alquiler a varios operadores. Otra rama es la integrada por Jesús Babío Baños y Cerámica, Babío Cocinas, Casa y Baño central de compras y también está Hiper 650, que se dedica a la venta de cerámica y artículos de un nivel más bajo. También tenemos una participación de Cenor electrodomésticos, donde yo soy secretario del consejo de administración y accionista mayoritario, y después tenemos participaciones en alguna que otra promotora y alguna fábrica.

Teniendo en cuenta que se encuentra presente en distintos sectores, ¿cuáles van mejor y cuáles son más preocupantes?

En el área relacionada con el baño y la cerámica, aunque estos dos años de pandemia han sido tristes por la situación que hemos pasado, nuestro sector se ha visto fuertemente favorecido, con incrementos, al cierre del año pasado, de dos dígitos grandes. Los resultados de Cenor también ha sido muy buenos. Como nuestras empresas pertenecen al sector retail y consumo, se han visto favorecidas.

Otros sectores, como han sido la hostelería o el automóvil, se han visto perjudicados. En este caso nos ha tocado favorecernos, porque la gente, al estar más tiempo en casa, se ha dedicado a reformar, a comprar, a invertir en el hogar... y por eso nos ha ido muy bien.

En cuanto al tema de inmuebles, nosotros en este momento tenemos alquiladas todas las superficies comercial que tenemos. Es decir, 2021 ha sido un año para nosotros bueno.

Suministra a la construcción, a empresas y particulares, para obra nueva y restauraciones. Son todos negocios en crecimiento. ¿Cuál es el alza experimentada en los dos últimos años pese a la pandemia?

El año pasado experimentamos un alza de 30 % y este año, un 35 %. Lo que es Casa y Baño sigue creciendo, tenemos más de doscientos puntos de venta. Estamos haciendo ahora la nueva sede social, que se hará aquí, en Santiago. Va a ser un centro para todos los asociados a nivel nacional e internacional. Contará con un espacio de 2.000 m2 y ahí también vamos a montar un centro de formación que va a ser muy novedoso. Ahora hay un problema muy grave en este sector, porque nos estamos quedando sin mano de obra. En estos momentos localizar un albañil o un fontanero es un problema, y hay otro problema añadido que no se está teniendo en cuenta: los profesionales que están en activo tienen una media de edad de cincuenta años, así que, evidentemente, el futuro a diez años es muy poco esperanzador.

Nos vamos a quedar sin mano de obra cualificada. En este país tenemos muchos abogados, muchos arquitectos, mucho de todo, pero nos estamos olvidando que no vamos a tener quien nos coloque los azulejos o nos instalen los grifos. Por eso, nosotros vamos a montar un centro de formación, porque evidentemente nuestro sector se desarrolla con un ritmo muy rápido de crecimiento.

¿De este centro de formación quién se beneficiará?

Va a ser un centro de formación muy completo para varias disciplinas, desde profesionales de arquitectura a decoradores, promotores o constructores. Por otro lado, organizaremos cursillos dirigidos a la formación de instaladores. El objetivo será ayudar y apoyar a las personas que cursen una formación profesional. De ahí salen con una formación muy teórica y nosotros les podemos formar en cuanto a la práctica, y además contaremos con los medios para poder enseñarles in situ. El centro se encontrará a muy pocos metros del edificio donde tenemos las oficinas centrales.

¿En qué medida afectó a sus plantillas la caída en algunas actividades durante los ejercicios del 2020 y 2021?

Solo nos afectó cuando se hizo el confinamiento; en realidad eso afectó a todo el mundo. Después, lo único bueno que tuvo, dentro de la desgracia general , es que las empresas nos hemos visto obligadas, casi sin darnos cuenta, a saber aprovechar más los recursos que tenemos a nuestro alcance. A hacernos más digitales y a agilizar todos los departamentos.

Una empresa como la nuestra, que lleva cuarenta años en el mercado, coge muchas inercias, pero como todo va bien la maquinaria rueda, rueda y rueda... hasta que al final pasa algo que es ajeno a ti y te obliga a cambiar ciertas cosas. Te das cuenta de que no has cambiado por iniciativa propia, sino que te hace cambiar la situación inesperada que se presenta.

El nuevo escenario te hace tomar decisiones rápidas. Nosotros, durante la crisis del 2008, nunca pensamos en salir fuera de Galicia y fue cuando creamos Casa y Baño. Luego nos fuimos extendiendo por Galicia, después a Asturias, luego a Cantabria, más tarde a Portugal, y a partir de ahí ya vinieron más países. La crisis del 2008 se llevó el 40 % del sector.

¿Cuántas crisis o situaciones duras han pasado?.

En 40 años, tres crisis.

¿Cuántos trabajadores tienen?

Entre directos e indirectos de las empresas que dependen de nosotros, yo pienso que unas cuatrocientas personas.

¿Subieron mucho los precios de la construcción?

El coste de levantar una vivienda a día de hoy se sitúa de media en un 25%. más. Antes costaba 100.000 euros construirla..., seis meses después vale 125.000 euros.

EL CORREO acaba de publicar que en Santiago se construyó más que en el resto de Galicia, ¿A qué lo atribuye?

Santiago es una ciudad con mucha atracción. Está creciendo a nivel de comercio y su ubicación es estratégica, porque estamos en un punto cercano a cualquier lugar, tenemos una red viable, estamos ubicados en un centro de buenas comunicaciones, y es una ciudad donde evidentemente hay una calidad de vida muy buena.

El índice de paro es también muy bajo, tenemos la universidad y el turismo genera muchos recursos, así que resulta atractivo invertir y vivir aquí.

Hablando del paro, ¿qué consejo le daría a los jóvenes de hoy en día?

Ser empresario es una profesión muy sacrificada. Hay veces que, como todo, unas cosas salen mejor y otras peor, así que debes tener la suficiente capacidad mental para saber que te puedes caer tres o cuatro veces. Sin embargo, cada vez que te caigas hay que ponerse de pie. El empresario nace, no se hace. Yo, en 40 años, solo habré tenido 90 días de vacaciones. Ya sé que eso no está bien visto, pero tienes la satisfacción de que has dado empleo a muchas familias, has creado tu sueño, y tus hijos te acompañarán en un futuro si saben hacerlo bien. El empresario se hace a base de trabajar, tener la cabeza fría, un buen equipo y saber cuál es el punto de partida y la meta a lograr.