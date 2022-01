Este venres estréase en Compostela a película ‘El Cuarto de Mona’

A película “El Cuarto de Mona”, de Darío Autrán e producida por Abismo Caracol, vaise estrear en Compostela nos cines Numax este vindeiro venres, 14 de xaneiro, e terá pases ata o día 20. A protagonista, Sabela Hermida, estará o sábado presentándoa xunto ao director e parte do equipo. Tamén se poderá ver en Santiago nas salas de Cinesa As Cancelas a partir do 31 de xaneiro. El cuarto de Mona é unha comedia disparatada protagonizada por Sabela Hermida, que está acompañada por máis de vinte actrices e actores galegos de renome como Manuel Manquiña, Melania Cruz, Xosé Bonome, Isabel Blanco, Nerea Brey ou Isabel Risco. O pasado mes de novembro comezou a súa andaina no Festival Internacional de Cine de Ourense e o seu percorrido polos cines galegos.