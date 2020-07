Estrategia política y realidad

acallado el griterío de las urnas en Galicia, y escrutado el voto posterior del emigrante, la victoria, por mayoría absoluta, es de cuarenta y dos escaños a favor del señor Feijóo. Pasaron ya bastantes días y, por ello, puede parecer que el acontecimiento carece de actualidad. Semeja, no obstante, que ello no es tanto así, dada la importancia, en amplitud, de la cifra ganadora, como de la etiología que, sin duda, se esconde bajo tamaña realidad. Vamos por partes. Cuatro escaños más de los necesarios para ganar por mayoría absoluta, no es un acontecimiento corriente en los tiempos que corren. Hacerlo poniendo, a modo de buen cocinero, toda la carne en el asador, batiéndose, a pecho descubierto y en solitario, contra cinco contendientes con el único objetivo de echarlo del proscenio político, no solo tiene valor, sino que tiene mucho valer. Y hacerlo sin el recurso a los apoyos significativos de las gentes del poder central, como hicieron otros, significa mucha confianza, no solo en sí mismo sino también en su pueblo. Y demostró, sobre muchas cosas, una muy importante que es demostrar al pueblo que quien renuncia a la probabilidad del mando en las alturas de Madrid por amor a Galicia y, por cuarta vez consecutiva, merece lo que el votante le concedió : confianza, en grado superlativo. Con lo cual, al tiempo, se demostró otra realidad y es que el pueblo gallego es agradecido. Y, también inteligente. Pero vayamos a la oposición. Ante le enorme figura que tenía enfrente le temblaba la voz. Una oposición que acude a unas elecciones sin otro programa que echar, entre todos, al contrincante al que no le pueden, uno a uno, es muestra, no solo de debilidad, sino de ausencia de valores para poder dirigir, con acierto, un gobierno para el bien de Galicia. Si, alguna vez, asomaba algún argumento comparativo era para decir que “el señor Feijóo no había hecho nada“, en lugar de decirle al pueblo que el señor Feijóo había hecho mucho, pero que ellos iban a hacer mucho más y, a continuación soltar su programa. Eso era lo positivo, porque, insistimos en que el votante galaico recela de maximalismos negativos y cuasi catastróficos y, entre inteligente y desconfiado, no “compra la burra” fácilmente. Luego vienen los gestos, la mímica personal y corporal, los aspavientos, en una palabra. Agriar el discurso, elevar la voz, agitar las brazos, exhibir padrinos madrileños con máximo poder que no nos conocen y, tal vez peor, no quieren conocernos es un error de grado. Estos personajes tipo Guadiana, cuando vienen a por los votos, casi siempre se van de vacío. Y luego el ritualismo de la ‘sinistra’ (la izquierda) que se funda en esencias teatrales, los aplausos-clac, el puño y la rosa, el progreso que es regreso, la democracia que se la atribuyen en exclusiva y es de todos. O sea, parafernalia y el teatro. Ya se sabe: una forma de imitar la vida real para enardecer al pueblo que, casi siempre, se queda tan frío.