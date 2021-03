Estrea de ‘Nación’, un filme de mulleres traballadoras que soñan con voltar á fábrica

Nación, dirixida pola Margarita Ledo Andión, chega hoxe ás salas tras o seu exitoso paso polo Festival Internacional de Cinema de Sevilla. O filme tivo o seu estreou mundial na pasada edición do festival onde obtivo o ‘Premio Especial á mellor dirección dun filme español´ para a cineasta galega. En palabras de Margarita Ledo, cineasta, escritora e catedrática de Comunicación Audiovisual na USC, “Nación é un filme de mulleres, de mulleres traballadoras que soñan con voltar á fábrica. É un filme feminista, da experiencia da sororidade. Un filme para apagar a escuridade, a noite e neboeiro que velou o corpo, os dereitos, o sonriso e o desexo das mulleres. Un filme de clase, das traballadoras de Pontesa, de Odosa, de Regojo, de todas as que nos representan, mulleres valentes que ensinan os dentes. Nós vimos delas”.

É unha obra de non ficción na que Margarita Ledo dá continuidade a unha liña de traballo que contribúe á construción dun novo canon para o cinema de xénero. O filme aborda a historia oculta de moitas mulleres que viviron baixo a represión sexista do sistema patriarcal. Trata do moito que tardaron en ter dereitos non só para poder votar, senón para acceder ao traballo asalariado e á posibilidade de ser independentes.

Para construír este relato, enlaza imaxes que auto-rexistraron e rexistraron a acción e a voz das mulleres en diferentes situacións e épocas cos testemuños de Nieves P. Lusquiños e un grupo de operarias, que nos ensinan o que representa o fin dunha época na que a muller accedera ao traballo industrial. Durante o relato, que introduce a persoaxe da esfinxe (Eva Veiga), estes testemuños entrelázanse coa parte ficcionada protagonizada polas actrices galegas Mónica Camaño, Mónica de Nut e Xoana Pintos que forman unha personaxe coral que representa ás mulleres silenciadas que traballan no campo e nas fábricas mentres asumen os roles familiares asignados baixo a represión do arraigado sistema patriarcal na sociedade.