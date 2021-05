Estrea de ‘Os nosos instrumentos hoxe’

MÚSICA. A Banda Municipal de Música de Santiago presentará mañá no Auditorio de Galicia a proposta didáctica Os nosos instrumentos hoxe. Son un total de 11 melodías, tocadas con 17 instrumentos tradicionais, e incluídas no DVD co que se agasallará ás persoas asistentes, e que onte presentaron a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; e os autores do proxecto: o intérprete e mestre de instrumentos Suso Vaamonde; e o director da banda, Casiano Mouriño. O DVD de Os nosos instrumentos hoxe, do que se editaron en principio 1.500 unidades, distribuirase, a través da concellaría de Educación, nas escolas e institutos de Compostela. Tamén está previsto que chegue, máis adiante, ao resto de centros escolares de Galicia, que xa poden acceder a todos os contidos na

canle de You Tube da Banda Municipal de Música de Santiago. Outra opción, se algún centro educativo está interesado neste traballo, é solicitar o DVD directamente á banda de música. REDAC.